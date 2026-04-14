Gravitics испытает орбитальный носитель со «складом» спутников в 2027 году
Компания Gravitics готовится к испытаниям космической архитектуры, в основе которой лежит крупная орбитальная платформа, предназначенная для хранения и запуска сразу нескольких аппаратов.
Базирующаяся в Сиэтле компания, специализирующаяся на инфраструктуре коммерческих космических станций, разрабатывает так называемый «орбитальный носитель» — платформу, способную принимать на борт до шести маневренных аппаратов и выпускать их по требованию.
Компания уже показала систему под названием Medusa — орбитальную платформу-носитель, выполняющую роль узла предварительного развертывания. Внутри нее размещаются аппараты Viper OTX — многоразовые космические буксиры, предназначенные для перемещения полезных нагрузок между орбитами. В совокупности эта архитектура призвана стать заранее развернутым слоем космической инфраструктуры, аналогичным передовым силам, размещаемым в зоне операций на Земле.
Компания намерена подтвердить работоспособность ключевых технологий, общих для платформ Orbital Carrier и Viper, включая авионику, двигательные установки, программное обеспечение полета и системы наземного управления. Их испытания планируется провести в первой миссии, намеченной на 2027 год. За ней последует миссия Viper OTX в 2028 году, в ходе которой будет продемонстрирована способность перемещения на орбите путем доставки полезной нагрузки стороннего заказчика на более высокоэнергетическую орбиту.
Интерес военных к подобным системам отражает более широкое стремление Космических сил США к реализации так называемых «динамических космических операций» — способности быстро менять орбитальное положение спутников в ответ на возникающие задачи. Размещение аппаратов на орбите заранее, а не запуск их с Земли, позволяет сократить время реагирования и повысить оперативную гибкость.
В перспективе Gravitics рассчитывает продемонстрировать запуск полностью загруженного орбитального носителя. Для этого потребуется тяжелая ракета-носитель, такая как New Glenn, или, возможно, еще более мощная система вроде Starship. При этом менее грузоподъемные версии платформы смогут запускаться на ракетах меньшего класса — компания рассматривает несколько вариантов.
Помимо быстрого развертывания, данная архитектура может использоваться для орбитальной логистики, дозаправки и размещения сенсорных систем. Один из рассматриваемых концептов предполагает оснащение как самой платформы, так и развертываемых аппаратов датчиками, что позволит создать распределенную систему наблюдения в космосе.
Эти технологии также могут соответствовать инициативам Пентагона, таким как программа «Золотой купол» — система противоракетной обороны, предусматривающая расширение применения космических датчиков и перехватчиков.
