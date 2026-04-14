Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Беспилотный аппарат Squire / © Regent

Squire позиционируется как первый в своем роде беспилотный гибрид — одновременно надводное и воздушное средство. По заявлению разработчиков, он предназначен для выполнения задач разведки и наблюдения, логистики, а также боевого поисково-спасательного обеспечения. Кроме того, рассматриваются сценарии его применения в борьбе с наркотрафиком и противолодочной обороне.

Аппарат использует подводные крылья для разгона и выхода из воды, после чего переходит в режим полета на высоте примерно одного размаха крыла над поверхностью. Такой режим позволяет использовать эффект экрана — плотную воздушную «подушку» у поверхности воды, которая увеличивает подъемную силу и снижает сопротивление. Теоретически это обеспечивает высокую эффективность и скорость без необходимости взлетно-посадочной полосы.

Подобные возможности особенно важны в контексте потенциальных операций в Тихоокеанском регионе. В случае крупного конфликта, например с Китаем, силы США будут рассредоточены, включая удаленные районы с ограниченной инфраструктурой, чтобы снизить уязвимость для ударов. При этом традиционные средства воздушной и морской логистики окажутся перегруженными и могут стать легкой целью для противника.

Восьмидвигательный демонстратор недавно прошел испытания в заливе Наррагансетт (штат Род-Айленд). Модель прошла три стадии движения: от плавания по воде — к глиссированию на подводных крыльях — и далее к отрыву от поверхности. Во время испытаний аппарат достигал скорости 70 километров в час. После набора высоты его подводные крылья убирались. За полетом следовали два вспомогательных судна.

Согласно заявленным характеристикам, Squire сможет нести полезную нагрузку около 23 килограммов, иметь дальность до 185 километров и развивать скорость до 150 километров в час. Внутренний грузовой отсек рассчитан на размещение оборудования для логистики, разведки или специализированных миссий, при этом его конфигурация может быть быстро изменена экипажем из двух человек без сложной подготовки.

Разработчики подчеркнули, что концепт объединяет скорость и маневренность летательного аппарата с выносливостью и длительным присутствием на воде, характерными для беспилотных надводных систем.