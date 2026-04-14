Сколько стран могут поместиться внутри территории Австралии

Австралия — шестое по площади государство в мире и одновременно самый маленький континент. На инфографике показано, какие страны могли бы поместиться на ее территории.

Инфографика: какие страны могут поместиться внутри территории Австралии / © Civixplorer

Австралия — единственная страна, занимающая целый континент. Ее площадь составляет почти 7,7 миллиона квадратных километров.

По данным Worldometer, население Австралии практически достигло 27 миллионов человек. Для сравнения, население Испании — 47,8 миллиона человек, а Германии — около 83,6 миллиона человек.

В общей сложности авторы инфографики поместили на территории Австралии более 25 стран. Помимо Испании и Германии, туда попали, в том числе Великобритания, Франция, Финляндия, Швеция и Италия.

Это неудивительно. Вся площадь Европы, включая европейскую часть России, занимает около 10 миллионов квадратных километров. При этом более 3,5 миллионов квадратных километров приходится на Россию. Евросоюз, в свою очередь, занимает 4,2 миллиона квадратных километров.

Франция — самая большая страна Евросоюза, однако ее материковая часть примерно в 14 раз меньше Австралии. Великобританию Австралия превосходит по площади более чем в 30 раз.