В Китае ввели в эксплуатацию первого человекоподобного робота для работ повышенной опасности
Китай ввел в эксплуатацию первого человекоподобного робота с воплощенным искусственным интеллектом для выполнения работ повышенной опасности. Это стало важным шагом на пути внедрения технологий ИИ в реальные производственные процессы.
Робот, созданный для работы в опасных условиях, способен выполнять такие задачи, как сварка, инспекция и удаление ржавчины, заменяя человека там, где риск слишком высок. На строительной площадке крупного резервуара для хранения химических веществ он продемонстрировал способность уверенно работать на вертикальных металлических поверхностях. Оснащенный колесно-магнитным шасси, он устойчиво передвигается по стенам, одновременно выполняя сложные операции.
Верхняя часть робота выполнена в гуманоидной форме и обладает 15 степенями свободы, что обеспечивает гибкость движений и высокую точность управления. Две манипуляторные руки позволяют ему действовать сразу в нескольких режимах — например, шлифовать одной рукой и сваривать другой.
Вес устройства составляет около 90 килограммов. Благодаря электромагнитной системе сцепления робот надежно удерживается на металлических поверхностях. По словам разработчиков, запас прочности конструкции позволяет нести дополнительную нагрузку без ущерба для подвижности.
В отличие от традиционных роботов, предназначенных для передвижения по стенам и выполнения одной функции, новая система является многофункциональной. Смена рабочих инструментов позволяет ей быстро адаптироваться к различным задачам — от неразрушающего контроля до нанесения покрытий и обработки поверхностей.
Питание осуществляется по кабелю, что обеспечивает непрерывную работу без ограничений, связанных с аккумуляторами, повышая эффективность и сокращая простои.
Разработчики отмечают, что в основе системы лежит масштабная модель искусственного интеллекта, обученная на более чем 100 000 часов рабочих данных. Это позволяет роботу адаптироваться к сложным условиям и со временем совершенствовать свои навыки.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
