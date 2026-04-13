Технология захоронения ядерных отходов в глубоких скважинах приблизилась к коммерческому использованию

Первая в мире система захоронения ядерных отходов в глубоких скважинах, готовая к коммерческому применению, постепенно приближается к практической реализации.

Компания Deep Isolation Nuclear стала одним из участников программы SCALEUP Ready — новой инициативы Агентства перспективных исследований в энергетике при Министерстве энергетики США, направленной на ускоренное внедрение передовых технологий на рынок.

По словам президента и генерального директора компании Рода Бальтцера, это событие стало «самой значимой вехой в истории Deep Isolation».

«Это признание многолетней новаторской работы над универсальной системой контейнеров (Universal Canister System, UCS) и важный шаг к созданию первой в мире полноразмерной, комплексной и коммерчески готовой системы захоронения в глубоких скважинах. Мы создаем решение, готовое к практическому применению, которое изменит подход к безопасному, эффективному и окончательному обращению с ядерными отходами во всем мире», — отметил он.

Программа SCALEUP призвана устранить разрыв между пилотными испытаниями и полномасштабным коммерческим внедрением, обеспечивая финансирование и поддержку для подтверждения работоспособности инновационных энергетических технологий. Для Deep Isolation это означает возможность проведения полноразмерных полевых испытаний системы UCS, включая регуляторную проверку и демонстрацию технологии глубокого захоронения на нерадиоактивном пилотном объекте в Кэмероне, штат Техас.

В проекте участвует команда мирового уровня, в которую входят компании Westinghouse, NAC International и Центр демонстрации технологий глубоких скважин (Deep Borehole Demonstration Center, DBDC). Их совместная задача — продемонстрировать полностью интегрированное и окончательное решение для утилизации отходов перспективных реакторов и переработки ядерного топлива.

Компания Westinghouse выступит первым заказчиком проекта и совместно с Deep Isolation и партнерами по цепочке поставок займется получением сертификации Комиссии по ядерному регулированию США (NRC). Это позволит использовать систему UCS для хранения и транспортировки отработавшего топлива микрореактора eVinci.

Также сообщается, что компания Halliburton будет отвечать за бурение скважин, Occlusion — за подземные операции, NAC — за производство контейнерной системы, наземную инфраструктуру и лицензирование, а Amentum — за эксплуатационную безопасность и контроль качества, обеспечивая готовность системы к коммерческому применению.