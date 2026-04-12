Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: чемпионы мира по шахматам
С 1886 года чемпионами мира по шахматам становились 22 человека, однако классическую корону завоевывали и удерживали 18 шахматистов. На инфографику попали обладатели классической короны.
Более ста лет претендент получал классическую корону, обыграв чемпиона. Исключением мог стать добровольный отказ действующего чемпиона или его смерть.
Раскол произошел в 1993 году. Тогда из-за разногласий с ФИДЕ (Международной шахматной федерацией) Гарри Каспаров* создал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША). Таким образом, с 1993 по 2026 год проходили два турнира — под эгидой ФИДЕ и под эгидой ПША. В этот период классической короной считают победителей ПША.
Вильгельм Стейниц — первый чемпион мира. Он завоевал корону в 1886, а в 1889, 1890 и 1892 годах подтверждал свое звание.
Формально Эмануэль Ласкер выигрывал семь раз, однако его победу в 1909 году шахматные историки обычно не учитывают в общем рейтинге. Официальные условия матча тогда не опубликовали. Кроме того, матч не прекратили, когда Ласкер набрал необходимое для победы количество очков. В итоге этот матч не считают первенством мира, а Ласкер, согласно этим расчетам, становился победителем шесть раз.
Шесть раз обладателем главной шахматной короны становился Гарри Каспаров*. В 1985 году он впервые выиграл чемпионат мира, обыграв Анатолия Карпова и став самым молодым обладателем шахматной короны. Этот рекорд держался до 2024 года. Еще один рекорд шахматиста, хоть и не связанный напрямую с чемпионством, — рейтинг Эло. В 1999 году его показатель достиг рекордного значения в 2851 балл. Рекорд продержался 13,5 лет. Большой вклад в популяризацию шахмат и во многом в развитие современного искусственного интеллекта внесли поединки Каспарова с шахматными программами, хотя, конечно, он не был единственным шахматистом, который сражался с машинами.
Противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова* называют одним из величайших в шахматной истории. Они провели пять матчей за мировую корону, сыграв с 1984 по 1990 год в общей сложности 144 партии.
На счету Карпова — четыре победы в классических матчах за мировое первенство. Его называют одним из великих позиционных гениев в шахматной истории. «Сильные стороны Карпова — способность к самопрограммированию, чувство опасности, счет вариантов и искусное создание доминации на доске», — говорил о нем Михаил Ботвинник.
Сам Михаил Ботвинник пять раз становился чемпионом мира. Он ни разу не выиграл матч в защиту своего титула. Ботвинник дважды играл в ничью, однако по правилам того времени это позволяло сохранить ему титул. Кроме того, он дважды возвращал звание после поражения. Ботвинник не только сам был уникальным шахматистом, но и тренировал трех будущих чемпионов мира: Карпова, Каспарова и Владимира Крамника.
Крамник трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в 2000 году после победы над Каспаровым*. В 2006 году выиграл объединительный турнир, завершив период параллельного розыгрыша двух чемпионских титулов. Также Крамник стал вторым в истории шахматистом, который преодолел отметку Эло в 2800 баллов.
Сейчас абсолютный рекорд рейтинга Эло в классических шахматах принадлежит Магнусу Карлсену. В 2014 году он достиг отметки в 2882 балла. Карлсен пять раз становился чемпионом мира в «классике». Также он несколько раз одновременно владел титулами чемпиона мира в трех дисциплинах: классике, рапиде и блице. Более 14 лет норвежец занимал первую строчку мирового рейтинга. Удерживает он рекорд и по самой долгой серии без поражений в классических шахматах — 125 партий. Фактически, Карлсен ушел непобежденным, отказавшись выйти на турнир с Яном Непомнящим в 2023 году. Карлсен открыто признал, что потерял мотивацию, а турниры ФИДЕ в нынешнем формате ему не интересны.
Некоторые параллели с биографией Карлсена есть и у Роберта (Бобби) Фишера. Да, на его счету лишь одна победа в чемпионате мира в 1972 году. Три года спустя он отказался защищать свой титул. Его «Матч века» с Борисом Спасским — одна из самых известных шахматных игр всех времен. С 1970 по 1971 год Фишер выиграл 20 игр подряд у соперников мирового уровня. Это достижение до сих пор входит в число наиболее выдающихся и беспрецедентных.
Если Карлсен и Фишер отказались защищать титул, то Александр Алехин — единственный шахматист, который умер, являясь действующим чемпионом мира. Алехин родился в Российской империи, однако все свои мировые титулы получил, став гражданином Франции. В общей сложности он завоевывал мировую шахматную корону четыре раза.
Действующий чемпион мира — Гукеш Доммараджу. В 2024 году он стал самым молодым чемпионом мира, обыграв Дин Лижэня в 18 лет. Следующий официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на конец 2026 года.
На инфографику попали исключительно обладатели классической короны. Однако в тот период чемпионами по версии ФИДЕ становились Анатолий Карпов, Александр Халифман, Вишванатан Ананд, Руслан Пономарев, Рустам Касымджанов и Веселин Топалов.
* В России Гарри Каспаров включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, Минюст России признал Каспарова иностранным агентом.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Ноября, 2022
Холод не только убивает, но и сводит с ума
27 Октября, 2015
10 кругов ада для iPhone 6S
25 Июля, 2020
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
14 Сентября, 2016
Леонардо да Винчи: величайшие изобретения
19 Ноября, 2025
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии