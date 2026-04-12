  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
12 апреля, 17:58
Рейтинг: +174
Посты: 661

Инфографика: чемпионы мира по шахматам

С 1886 года чемпионами мира по шахматам становились 22 человека, однако классическую корону завоевывали и удерживали 18 шахматистов. На инфографику попали обладатели классической короны.

Сообщество
# Инфографики
# шахматы
Инфографика: чемпионы мира по шахматам / © Artswan, Voronoi
Более ста лет претендент получал классическую корону, обыграв чемпиона. Исключением мог стать добровольный отказ действующего чемпиона или его смерть. 

Раскол произошел в 1993 году. Тогда из-за разногласий с ФИДЕ (Международной шахматной федерацией) Гарри Каспаров* создал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША). Таким образом, с 1993 по 2026 год проходили два турнира — под эгидой ФИДЕ и под эгидой ПША. В этот период классической короной считают победителей ПША.

Вильгельм Стейниц — первый чемпион мира. Он завоевал корону в 1886, а в 1889, 1890 и 1892 годах подтверждал свое звание. 

Формально Эмануэль Ласкер выигрывал семь раз, однако его победу в 1909 году шахматные историки обычно не учитывают в общем рейтинге. Официальные условия матча тогда не опубликовали. Кроме того, матч не прекратили, когда Ласкер набрал необходимое для победы количество очков. В итоге этот матч не считают первенством мира, а Ласкер, согласно этим расчетам, становился победителем шесть раз.

Шесть раз обладателем главной шахматной короны становился Гарри Каспаров*. В 1985 году он впервые выиграл чемпионат мира, обыграв Анатолия Карпова и став самым молодым обладателем шахматной короны. Этот рекорд держался до 2024 года. Еще один рекорд шахматиста, хоть и не связанный напрямую с чемпионством, — рейтинг Эло. В 1999 году его показатель достиг рекордного значения в 2851 балл. Рекорд продержался 13,5 лет. Большой вклад в популяризацию шахмат и во многом в развитие современного искусственного интеллекта внесли поединки Каспарова с шахматными программами, хотя, конечно, он не был единственным шахматистом, который сражался с машинами.

Противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова* называют одним из величайших в шахматной истории. Они провели пять матчей за мировую корону, сыграв с 1984 по 1990 год в общей сложности 144 партии.

На счету Карпова — четыре победы в классических матчах за мировое первенство. Его называют одним из великих позиционных гениев в шахматной истории. «Сильные стороны Карпова — способность к самопрограммированию, чувство опасности, счет вариантов и искусное создание доминации на доске», — говорил о нем Михаил Ботвинник.

Сам Михаил Ботвинник пять раз становился чемпионом мира. Он ни разу не выиграл матч в защиту своего титула. Ботвинник дважды играл в ничью, однако по правилам того времени это позволяло сохранить ему титул. Кроме того, он дважды возвращал звание после поражения. Ботвинник не только сам был уникальным шахматистом, но и тренировал трех будущих чемпионов мира: Карпова, Каспарова и Владимира Крамника.

Крамник трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в 2000 году после победы над Каспаровым*. В 2006 году выиграл объединительный турнир, завершив период параллельного розыгрыша двух чемпионских титулов. Также Крамник стал вторым в истории шахматистом, который преодолел отметку Эло в 2800 баллов. 

Сейчас абсолютный рекорд рейтинга Эло в классических шахматах принадлежит Магнусу Карлсену. В 2014 году он достиг отметки в 2882 балла. Карлсен пять раз становился чемпионом мира в «классике». Также он несколько раз одновременно владел титулами чемпиона мира в трех дисциплинах: классике, рапиде и блице. Более 14 лет норвежец занимал первую строчку мирового рейтинга. Удерживает он рекорд и по самой долгой серии без поражений в классических шахматах — 125 партий. Фактически, Карлсен ушел непобежденным, отказавшись выйти на турнир с Яном Непомнящим в 2023 году. Карлсен открыто признал, что потерял мотивацию, а турниры ФИДЕ в нынешнем формате ему не интересны.

Некоторые параллели с биографией Карлсена есть и у Роберта (Бобби) Фишера. Да, на его счету лишь одна победа в чемпионате мира в 1972 году. Три года спустя он отказался защищать свой титул. Его «Матч века» с Борисом Спасским — одна из самых известных шахматных игр всех времен. С 1970 по 1971 год Фишер выиграл 20 игр подряд у соперников мирового уровня. Это достижение до сих пор входит в число наиболее выдающихся и беспрецедентных.

Если Карлсен и Фишер отказались защищать титул, то Александр Алехин — единственный шахматист, который умер, являясь действующим чемпионом мира. Алехин родился в Российской империи, однако все свои мировые титулы получил, став гражданином Франции. В общей сложности он завоевывал мировую шахматную корону четыре раза.

Действующий чемпион мира — Гукеш Доммараджу. В 2024 году он стал самым молодым чемпионом мира, обыграв Дин Лижэня в 18 лет. Следующий официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на конец 2026 года.

На инфографику попали исключительно обладатели классической короны. Однако в тот период чемпионами по версии ФИДЕ становились Анатолий Карпов, Александр Халифман, Вишванатан Ананд, Руслан Пономарев, Рустам Касымджанов и Веселин Топалов.

* В России Гарри Каспаров включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, Минюст России признал Каспарова иностранным агентом.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
10 апреля, 11:30
Максим Абдулаев

Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.

Антропология
# антропогенез
# неандертальцы
# черепахи
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
Последние комментарии

Dmitriy
6 минут назад
Юрий, у на это с учётом мигрантов, без учёта будут отрицательные цифры. 20лет назад в школе по географии были такие же цифры.

Карта: изменения населения в каждой стране (2000–2025)

Dmitriy
24 минуты назад
Ага и игры вне политики, как же, все чиновники балаболы и их и наши. Все ради денег.

В «Роскосмосе» рассказали об атаке БПЛА во время запуска спутника с «Плесецка»

Dmitriy
27 минут назад
Как то не заметно по китайскому производству, там одна синтетика из нефти

Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами

Aлексей
45 минут назад
В Израиле работают больше всех в мире. Шесть дней по 12 часов.

Жители каких стран работают дольше всех

ezdiumno ru
47 минут назад
Vladimir, У меня тоже есть глазки и они видят противопролжное. Мне своим не верить, а верить вашей лжи??? Почему лжи? Потому, что вы никогда не докажете

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

ezdiumno ru
52 минуты назад
Vladimir, Это вам в силу вашей безграмотности и русофобии "ни в помощь". А людям, знающим как эти рейтинги (точнее исследования на которых они

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

ezdiumno ru
56 минут назад
Райко, Ты самокритичен...

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Юра Юрок
59 минут назад
Иван, Грета,Грета,Грета кому что,она накрылась женским половым органом

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Юра Юрок
1 час назад
Ничосе.это что аккумулятор такой как сообщено электролитический-аху...ть,да?

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Лариса Мануйлова
1 час назад
Эшмуратов, хлопка-сырца. А здесь пишут о волокне.

Инфографика: как распределяется мировое производство хлопка между странами

Сергей Чернышов
1 час назад
Евгений, тебе дегенеrату лишь бы что отrыгнуть, а у самого ветерок в голове

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Alex Gordon
2 часа назад
-"Совсем недавно, 23 декабря 2021 года, состоялся испытательный старт новой ракеты NEBO 25 на полигоне Минобороны в Астраханской области. Ракета-носитель

«Пробуждение медведя»: российская частная космическая компания запустит ракету в ноябре

Алексей Панченко
2 часа назад
Vladimir, что там делать-то в этой Швейцарии? Цены конские налоги конские, поверь работяга или специалист везде живут +- одинаково

Швейцария строит самую мощную в мире проточную батарею для хранения возобновляемой энергии

Андрей Гаврилов
2 часа назад
"то что Пётр говорит о Павле, больше говорит о Петре нежели о Павле"

Рейтинг: крупнейшие производители электромобилей в мире

Anjey M
2 часа назад
Vladimir, мой опыт и наблюдения показывают что пить стали в принципе меньше. А что ты нам напридумывал - это твои проблемы

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Anjey M
2 часа назад
Vladimir, вино благородный напиток? Серьезно? Вот какой-нибудь бренди, виски, скотч, коньяк - я ещё могу понять, но уж точно не виноградную бормотуху в

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Райко Хикару
3 часа назад
ezdiumno, действительно, ведь Россия уже его пробила и несется прямиком в ад с подачи "великого геостратега" которому постоянно кто-то срет в штаны.

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Тиберий Нерон
3 часа назад
Mikhail, не забыл сегодня зайти в Мах и поздороваться с майором ФСБ?

Крупнейшие административные единицы мира

Тиберий Нерон
3 часа назад
Иван, призывать разрушения каРФагена как требовал у сената Марк Порций Катон и не нужно! Путкин -Шломо сам все прекрасно справляется, только нужно

Крупнейшие административные единицы мира

Dmitri Vinitski
3 часа назад
Удивительно, что нет Кипра. Какой-то странный рейтинг. Да, и Греции тоже! Это что за идиоты составляли?

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно