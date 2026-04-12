Инфографика: чемпионы мира по шахматам

С 1886 года чемпионами мира по шахматам становились 22 человека, однако классическую корону завоевывали и удерживали 18 шахматистов. На инфографику попали обладатели классической короны.

Инфографика: чемпионы мира по шахматам / © Artswan, Voronoi

Более ста лет претендент получал классическую корону, обыграв чемпиона. Исключением мог стать добровольный отказ действующего чемпиона или его смерть.

Раскол произошел в 1993 году. Тогда из-за разногласий с ФИДЕ (Международной шахматной федерацией) Гарри Каспаров* создал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША). Таким образом, с 1993 по 2026 год проходили два турнира — под эгидой ФИДЕ и под эгидой ПША. В этот период классической короной считают победителей ПША.

Вильгельм Стейниц — первый чемпион мира. Он завоевал корону в 1886, а в 1889, 1890 и 1892 годах подтверждал свое звание.

Формально Эмануэль Ласкер выигрывал семь раз, однако его победу в 1909 году шахматные историки обычно не учитывают в общем рейтинге. Официальные условия матча тогда не опубликовали. Кроме того, матч не прекратили, когда Ласкер набрал необходимое для победы количество очков. В итоге этот матч не считают первенством мира, а Ласкер, согласно этим расчетам, становился победителем шесть раз.

Шесть раз обладателем главной шахматной короны становился Гарри Каспаров*. В 1985 году он впервые выиграл чемпионат мира, обыграв Анатолия Карпова и став самым молодым обладателем шахматной короны. Этот рекорд держался до 2024 года. Еще один рекорд шахматиста, хоть и не связанный напрямую с чемпионством, — рейтинг Эло. В 1999 году его показатель достиг рекордного значения в 2851 балл. Рекорд продержался 13,5 лет. Большой вклад в популяризацию шахмат и во многом в развитие современного искусственного интеллекта внесли поединки Каспарова с шахматными программами, хотя, конечно, он не был единственным шахматистом, который сражался с машинами.

Противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова* называют одним из величайших в шахматной истории. Они провели пять матчей за мировую корону, сыграв с 1984 по 1990 год в общей сложности 144 партии.

На счету Карпова — четыре победы в классических матчах за мировое первенство. Его называют одним из великих позиционных гениев в шахматной истории. «Сильные стороны Карпова — способность к самопрограммированию, чувство опасности, счет вариантов и искусное создание доминации на доске», — говорил о нем Михаил Ботвинник.

Сам Михаил Ботвинник пять раз становился чемпионом мира. Он ни разу не выиграл матч в защиту своего титула. Ботвинник дважды играл в ничью, однако по правилам того времени это позволяло сохранить ему титул. Кроме того, он дважды возвращал звание после поражения. Ботвинник не только сам был уникальным шахматистом, но и тренировал трех будущих чемпионов мира: Карпова, Каспарова и Владимира Крамника.

Крамник трижды становился чемпионом мира. Впервые он завоевал титул в 2000 году после победы над Каспаровым*. В 2006 году выиграл объединительный турнир, завершив период параллельного розыгрыша двух чемпионских титулов. Также Крамник стал вторым в истории шахматистом, который преодолел отметку Эло в 2800 баллов.

Сейчас абсолютный рекорд рейтинга Эло в классических шахматах принадлежит Магнусу Карлсену. В 2014 году он достиг отметки в 2882 балла. Карлсен пять раз становился чемпионом мира в «классике». Также он несколько раз одновременно владел титулами чемпиона мира в трех дисциплинах: классике, рапиде и блице. Более 14 лет норвежец занимал первую строчку мирового рейтинга. Удерживает он рекорд и по самой долгой серии без поражений в классических шахматах — 125 партий. Фактически, Карлсен ушел непобежденным, отказавшись выйти на турнир с Яном Непомнящим в 2023 году. Карлсен открыто признал, что потерял мотивацию, а турниры ФИДЕ в нынешнем формате ему не интересны.

Некоторые параллели с биографией Карлсена есть и у Роберта (Бобби) Фишера. Да, на его счету лишь одна победа в чемпионате мира в 1972 году. Три года спустя он отказался защищать свой титул. Его «Матч века» с Борисом Спасским — одна из самых известных шахматных игр всех времен. С 1970 по 1971 год Фишер выиграл 20 игр подряд у соперников мирового уровня. Это достижение до сих пор входит в число наиболее выдающихся и беспрецедентных.

Если Карлсен и Фишер отказались защищать титул, то Александр Алехин — единственный шахматист, который умер, являясь действующим чемпионом мира. Алехин родился в Российской империи, однако все свои мировые титулы получил, став гражданином Франции. В общей сложности он завоевывал мировую шахматную корону четыре раза.

Действующий чемпион мира — Гукеш Доммараджу. В 2024 году он стал самым молодым чемпионом мира, обыграв Дин Лижэня в 18 лет. Следующий официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на конец 2026 года.

На инфографику попали исключительно обладатели классической короны. Однако в тот период чемпионами по версии ФИДЕ становились Анатолий Карпов, Александр Халифман, Вишванатан Ананд, Руслан Пономарев, Рустам Касымджанов и Веселин Топалов.

* В России Гарри Каспаров включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, Минюст России признал Каспарова иностранным агентом.