American Rheinmetall впервые раскрыла характеристики новой БМП XM30
Армия Соединенных Штатов все ближе к принятию на вооружение боевой машины пехоты (БМП) нового поколения: компания American Rheinmetall раскрыла новые подробности о Lynx XM30, в то время как Пентагон готовит запрос на закупку в размере 547 миллионов долларов в бюджете на 2027 финансовый год.
Это объявление знаменует собой важный поворот в многолетней программе XM30 — переход от стадии разработки к началу производства, что становится серьезным шагом на пути замены устаревающего парка машин M2 Bradley.
Согласно последним данным, Пентагон планирует закупить 19 машин в рамках бюджета 2027 года. Переход от финансирования исследований к закупкам свидетельствует о растущей уверенности в зрелости проекта. Ожидается, что на этом этапе раннего производства будут проведены окончательная проверка и отработка производственных процессов перед масштабированием выпуска.
Разработка Lynx XM30 ведется консорциумом Team Lynx, специально созданным для этой программы. В него входят American Rheinmetall Vehicles, Textron Systems, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Allison Transmission и Anduril Industries.
Сочетание традиционных оборонных компаний и новых технологических игроков отражает сложность требований армии. Машина должна действовать в условиях интенсивных боевых столкновений с равными по силе противниками, одновременно интегрируя современные цифровые и автономные системы.
Ключевым элементом XM30 стала необитаемая башня с автоматической пушкой XM913 Bushmaster калибра 50 миллиметров. Она превосходит 25-миллиметровое орудие Bradley по дальности и мощности, повышая эффективность против современных бронированных целей.
Необитаемая башня позволяет сократить экипаж до двух человек, которые остаются внутри корпуса, что существенно повышает их защищенность за счет отказа от традиционного размещения в башне.
Платформа также оснащена высокомобильным шасси и интегрированными системами защиты, рассчитанными на противодействие современным угрозам. Модульная открытая архитектура дает возможность модернизации без полной переработки конструкции, обеспечивая адаптацию системы в будущем.
Одной из ключевых особенностей XM30 является возможность работы как с экипажем, так и без него. Машина способна доставлять пехоту на поле боя и обеспечивать огневую поддержку в составе общевойсковых операций, а при необходимости — действовать полностью автономно.
Ее функции выходят за рамки отдельной боевой единицы: XM30 задумывается как узел управления, координирующий действия роботизированных и полуавтономных систем на поле боя.
Армия планирует развернуть XM30 в составе бронетанковых бригадных боевых групп, где она заменит Bradley в подразделениях, предназначенных для ведения современной войны. Эти формирования будут сталкиваться с все более сложными угрозами — от дальнобойных противотанковых средств до беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
Сочетание повышенной огневой мощи, сниженной уязвимости экипажа и автономных возможностей делает XM30 одним из ключевых элементов будущей боевой стратегии армии США.
