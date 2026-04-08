В сети создали ИИ-клон певицы, а ее саму обвинили в нарушении авторских прав

Развитие искусственного интеллекта повлияло, в том числе, на индустрию музыки. Голоса певцов без их разрешения начали использовать для генерации ИИ-треков. Фолк-певицу Мерфи Кэмпбелл и вовсе обвинили в нарушении авторских прав из-за ее ИИ-клона.

Мерфи Кэмпбелл / © Murphy Campbell / YouTube

Как сообщает The Verge, фолк-певица из Северной Каролины в январе обнаружила, что кто-то загрузил в Spotify ИИ-каверы на ее песни. Согласия исполнительницы никто не спрашивал.

Пользователь также подал жалобу на нарушение авторских прав из-за видео Кэмпбелл на YouTube. Он использовал систему Content ID дистрибьютора Vydia, принадлежащего компании Gamma.

Кэмпбелл исполняет традиционные фолк-песни Аппалачей. Большинство песен, из-за которых обвинили певицу, находятся в общественном достоянии, включая песню In the Pines, которая известна как минимум с 1870-х годов. На сами песни авторских прав ни у кого нет. Однако есть возможность защитить конкретное исполнение.

Этим, судя по всему, и воспользовались злоумышленники. Вероятно, кто-то использовал записи певицы и создал ИИ-клона ее голоса. Потом некий пользователь под ником Murphy Rider залил эти треки на YouTube через платформу Vydia. При этом в публичный доступ многие эти записи не попали.

Так пользователь смог заявить «право собственности» на записи Кэмпбелл. От YouTube певица получила уведомление, в котором говорилось, что она теперь делится доходами с владельцами авторских прав на музыку, обнаруженную в ее видео.

Основатель Vydia и директор по продукту и технологиям в Gamma Рой Ламанна уточнил, что компания отказалась от претензий к исполнительнице. Дистрибьютор также заблокировал пользователя, который подал жалобу.

Ламанна также заявил, что Vydia не связан с организацией Timeless IR или с ИИ-каверами, загруженными на стриминговые платформы под именем Кэмпбелл. Также он утверждает, что оба инцидента следует рассматривать по отдельности.

Создатель Vydia выразил сомнения, что для оспаривания авторских прав пользователь использовал искусственный интеллект. По его словам, для этого пришлось бы генерировать ИИ-трек, который стал бы точной копией существующей песни. Однако Ламанна уверяет, что это не имеет смысла.

По мнению Ламанны, автор претензии заметил, что записей Кэмпбелл нет в базе данных распознавания аудиоконтента (ACR). Эту систему используют дистрибьюторы для идентификации ранее зарегистрированных песен. Он добавил, что треки исполнительницы до сих пор не загружены в программы распознавания контента.

Сама Кэмпбелл отметила, что не снимает ответственности с Vydia. Однако она признала, что виновата, вероятно, не только платформа.