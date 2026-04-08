Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
8 апреля, 20:48
Рейтинг: +171
Посты: 652

В сети создали ИИ-клон певицы, а ее саму обвинили в нарушении авторских прав

Развитие искусственного интеллекта повлияло, в том числе, на индустрию музыки. Голоса певцов без их разрешения начали использовать для генерации ИИ-треков. Фолк-певицу Мерфи Кэмпбелл и вовсе обвинили в нарушении авторских прав из-за ее ИИ-клона.

Мерфи Кэмпбелл / © Murphy Campbell / YouTube
Как сообщает The Verge, фолк-певица из Северной Каролины в январе обнаружила, что кто-то загрузил в Spotify ИИ-каверы на ее песни. Согласия исполнительницы никто не спрашивал. 

Пользователь также подал жалобу на нарушение авторских прав из-за видео Кэмпбелл на YouTube. Он использовал систему Content ID дистрибьютора Vydia, принадлежащего компании Gamma.

Кэмпбелл исполняет традиционные фолк-песни Аппалачей. Большинство песен, из-за которых обвинили певицу, находятся в общественном достоянии, включая песню In the Pines, которая известна как минимум с 1870-х годов. На сами песни авторских прав ни у кого нет. Однако есть возможность защитить конкретное исполнение.

Этим, судя по всему, и воспользовались злоумышленники. Вероятно, кто-то использовал записи певицы и создал ИИ-клона ее голоса. Потом некий пользователь под ником Murphy Rider залил эти треки на YouTube через платформу Vydia. При этом в публичный доступ многие эти записи не попали.

Так пользователь смог заявить «право собственности» на записи Кэмпбелл. От YouTube певица получила уведомление, в котором говорилось, что она теперь делится доходами с владельцами авторских прав на музыку, обнаруженную в ее видео.

Основатель Vydia и директор по продукту и технологиям в Gamma Рой Ламанна уточнил, что компания отказалась от претензий к исполнительнице. Дистрибьютор также заблокировал пользователя, который подал жалобу.

Ламанна также заявил, что Vydia не связан с организацией Timeless IR или с ИИ-каверами, загруженными на стриминговые платформы под именем Кэмпбелл. Также он утверждает, что оба инцидента следует рассматривать по отдельности. 

Создатель Vydia выразил сомнения, что для оспаривания авторских прав пользователь использовал искусственный интеллект. По его словам, для этого пришлось бы генерировать ИИ-трек, который стал бы точной копией существующей песни. Однако Ламанна уверяет, что это не имеет смысла. 

По мнению Ламанны, автор претензии заметил, что записей Кэмпбелл нет в базе данных распознавания аудиоконтента (ACR). Эту систему используют дистрибьюторы для идентификации ранее зарегистрированных песен. Он добавил, что треки исполнительницы до сих пор не загружены в программы распознавания контента.

Сама Кэмпбелл отметила, что не снимает ответственности с Vydia. Однако она признала, что виновата, вероятно, не только платформа. 

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
7 апреля, 16:41
ФизТех

Физики нашли способ сохранить поляризацию протонов при их ускорении в Нуклотроне

Ученые из лаборатории физики ускорителей МФТИ, с коллегами из НТЛ «Заряд» (Новосибирск) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) предложили практические схемы так называемых сибирских змеек — специальных магнитных систем, позволяющих сохранять поляризацию протонного пучка при его ускорении в Нуклотроне, ключевом элементе российского ускорительного комплекса NICA.

ФизТех
# нуклотрон
# протон
# Спинтроника
# ядерная физика
7 апреля, 11:28
Игорь Байдов

Астрономы зафиксировали возможный первый «грязный взрыв»  

Космическая обсерватория «Эйнштейн» зарегистрировала необычный рентгеновский сигнал, энергия которого оказалась сопоставима с энергией гамма-всплеска. Проанализировав эти данные, группа астрономов предположила, что стала свидетелем «грязного взрыва» — типа релятивистского выброса при коллапсе массивной звезды, предсказанного более 30 лет назад. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять механизмы гибели массивных светил.

Астрономия
# гамма-всплеск
# рентгеновское излучение
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
