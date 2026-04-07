Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
7 апреля, 09:21
Рейтинг: +836
Посты: 1930

Рейтинг: 20 самых высоких зданий США

Соединенные Штаты — родина одних из самых высоких зданий мира, причем большинство из них сосредоточено всего в двух городах: Нью-Йорк и Чикаго.

Рейтинг: 20 самых высоких зданий США / © Visual Capitalist
Эта инфографика ранжирует 20 самых высоких зданий США на основе данных Council on Vertical Urbanism. При измерении высоты не учитываются съемные элементы вроде антенн и флагштоков, однако стационарные шпили включаются в общую высоту.

Гонка за звание самых высоких зданий Америки практически полностью сосредоточена в двух мегаполисах: Нью-Йорк и Чикаго занимают 14 из 20 позиций в рейтинге. Это доминирование — результат более чем столетней истории развития небоскребов, финансирования и инженерных инноваций, сосредоточенных именно в этих городах.

Хотя Чикаго стоял у истоков эпохи небоскребов, со временем Нью-Йорк вырвался вперед — как по масштабу, так и по плотности сверхвысокой застройки.

Сегодня два самых высоких здания страны — One World Trade Center (541 метр) и Central Park Tower (472 метра) — находятся именно в Нью-Йорке, что подчеркивает смещение «центра тяжести» в сторону Манхэттена.

Когда в 1930 году открылся Chrysler Building (319 метров), он стал самым высоким зданием в мире. Однако удерживал этот титул всего 11 месяцев — уже в 1931 году его превзошел другой шедевр ар-деко, Empire State Building (381 метр).

Empire State Building оставался самым высоким зданием мира почти 40 лет — до завершения Северной башни World Trade Center North Tower в 1970 году.

Затем эстафету принял чикагский Willis Tower (ранее Sears Tower), достигший высоты 442 метра и удерживавший мировой рекорд с 1974 года, пока в конце 1990-х его не обогнали башни Петронас в Куала-Лумпуре.

Willis Tower оставался самым высоким зданием США вплоть до открытия One World Trade Center в 2014 году, который и сегодня остается самым высоким зданием Западного полушария.

Горизонт продолжает меняться: новая штаб-квартира JPMorgan Chase World Headquarters (423 метра), завершенная в 2025 году, уже вошла в десятку самых высоких зданий страны.

Вне Нью-Йорка и Чикаго в топ-20 входят лишь три здания:

  • Comcast Technology Center;
  • Wilshire Grand Center;
  • Salesforce Tower.

Этот разрыв подчеркивает уникальность силуэтов Нью-Йорка и Чикаго. Даже относительно новые небоскребы на Западном побережье уступают по высоте более старым зданиям Среднего Запада и Восточного побережья. Например, Salesforce Tower (2018) все еще ниже, чем Aon Center, открытый еще в 1973 году.

[miniorange_social_login]

