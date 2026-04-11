Инфографика: самые высокогорные столицы Африки — на какой высоте они находятся?
От эфиопских нагорий до холмистых ландшафтов Восточной Африки — высота над уровнем моря незаметно, но существенно формирует повседневную жизнь миллионов людей: определяет, как они живут, работают и строят свои города.
Лидером в этом списке стала Аддис-Абеба — столица Эфиопии, расположенная на высоте 2 355 метров. Совсем немного ей уступает Асмэра, столица Эритреи (2 325 метров). Оба города находятся в высокогорной зоне Африканского Рога — регионе, где преобладают плато и климат заметно прохладнее, чем в окружающих низменностях.
Согласно данным проекта World Capitals, большинство из десяти самых высоко расположенных столиц континента сосредоточены в Восточной и Южной Африке — там, где доминируют горные и платообразные ландшафты.
Высота здесь играет ключевую роль. Такие города, как Найроби (1 795 метров) и Кигали (1 567 метров), несмотря на близость к экватору, отличаются сравнительно мягким климатом. Большая высота обычно означает более низкие температуры, что делает города более комфортными для жизни и снижает распространение некоторых тропических заболеваний.
Именно поэтому многие колониальные администрации, а затем и правительства независимых государств выбирали для столиц возвышенные районы — это было стратегическим решением, продиктованным соображениями здоровья и удобства.
В число самых высокогорных столиц входят:
- Аддис-Абеба, Эфиопия — 2 355 метров;
- Асмэра, Эритрея — 2 325 метров;
- Найроби, Кения — 1 795 метров;
- Кигали, Руанда — 1 567 метров;
- Кампала, Уганда — 1 190 метров.
Эти города расположены в пределах или вблизи Восточно-Африканской рифтовой системы — геологической структуры, сформировавшей за миллионы лет обширные плато и горные массивы.
Южнее также выделяются Виндхук (Намибия, 1 721 метр) и Масеру (Лесото, 1 673 метра), что отражает общую приподнятую структуру внутренней части южной Африки.
Горные столицы сталкиваются с рядом инфраструктурных трудностей: сложной логистикой транспорта, высокими затратами на строительство и особенностями водоснабжения. Пересеченный рельеф затрудняет прокладку дорог и расширение городской застройки — особенно в быстро растущих городах вроде Кигали и Аддис-Абебы.
В то же время у таких локаций есть и свои преимущества. Более прохладный климат снижает потребность в охлаждении, а живописные пейзажи способствуют развитию туризма и привлечению инвестиций.
