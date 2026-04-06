Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Почти как в «Аватаре»: китайские исследователи создали растения, светящиеся в темноте
Один из самых простых способов оживить унылый городской пейзаж — добавить в него зелени. Теперь же китайские исследователи представили генетически модифицированные растения, которые способны мягко светиться в темноте. По их словам, такие разработки могут стать привлекательным элементом для туризма и даже частично заменить городское освещение в ночное время.
Эти биолюминесцентные растения получили путем внедрения им генов светлячков и светящихся грибов, благодаря чему они начинают излучать мягкое сияние. С помощью этой технологии ученым удалось «заставить» светиться более двадцати видов растений, включая орхидеи, подсолнечники и хризантемы.
Основатель биотехнологической компании Magicpen Bio Ли Жэньхань, которая занимается разработкой этих растений, описывает будущий эффект как нечто сродни пейзажу с другой планеты.
«Мы стремимся внедрить эту технологию в сферу культурного туризма и ночной экономики», — отметил он. — «Представьте долину, наполненную светящимися растениями во тьме — это будет похоже на перенос мира «Аватара» на Землю».
Сам масштаб проекта впечатляет. Интерес к светящимся растениям резко вырос после появления в 2024 году «огненной петунии» — комнатного растения от компании Light Bio. Как и в китайской разработке, ее создали с помощью внедрения генов биолюминесцентных грибов, что позволило добиться гораздо более яркого свечения по сравнению с предыдущими попытками.
Однако тогда речь шла лишь об одном виде. Теперь же, имея в распоряжении более двадцати, можно представить целые парки и сады, наполненные почти сказочной светящейся растительностью. Конечно, такие растения не заменят уличные фонари, но в темных уголках города смогут создать альтернативу их холодному и безликому свету. Более того, общественные пространства, такие как парки, теоретически смогут оставаться открытыми ночью без дополнительных затрат на электричество.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии