Почти как в «Аватаре»: китайские исследователи создали растения, светящиеся в темноте

Один из самых простых способов оживить унылый городской пейзаж — добавить в него зелени. Теперь же китайские исследователи представили генетически модифицированные растения, которые способны мягко светиться в темноте. По их словам, такие разработки могут стать привлекательным элементом для туризма и даже частично заменить городское освещение в ночное время.

Генетически модифицированные растения, которые способны мягко светиться в темноте / © Magicpen Bio / Xinhua / Getty Images

Эти биолюминесцентные растения получили путем внедрения им генов светлячков и светящихся грибов, благодаря чему они начинают излучать мягкое сияние. С помощью этой технологии ученым удалось «заставить» светиться более двадцати видов растений, включая орхидеи, подсолнечники и хризантемы.

Основатель биотехнологической компании Magicpen Bio Ли Жэньхань, которая занимается разработкой этих растений, описывает будущий эффект как нечто сродни пейзажу с другой планеты.

«Мы стремимся внедрить эту технологию в сферу культурного туризма и ночной экономики», — отметил он. — «Представьте долину, наполненную светящимися растениями во тьме — это будет похоже на перенос мира «Аватара» на Землю».

Сам масштаб проекта впечатляет. Интерес к светящимся растениям резко вырос после появления в 2024 году «огненной петунии» — комнатного растения от компании Light Bio. Как и в китайской разработке, ее создали с помощью внедрения генов биолюминесцентных грибов, что позволило добиться гораздо более яркого свечения по сравнению с предыдущими попытками.

Однако тогда речь шла лишь об одном виде. Теперь же, имея в распоряжении более двадцати, можно представить целые парки и сады, наполненные почти сказочной светящейся растительностью. Конечно, такие растения не заменят уличные фонари, но в темных уголках города смогут создать альтернативу их холодному и безликому свету. Более того, общественные пространства, такие как парки, теоретически смогут оставаться открытыми ночью без дополнительных затрат на электричество.