Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый полет ракеты «Союз-5» снова отложили: новая дата пуска не названа

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-5», который планировался на 4 апреля, вновь не состоялся.

Российская ракета «Союз-5» / © «Роскосмос»

По информации с Байконура, решение о переносе связано с необходимостью дополнительных проверок стартового комплекса и систем самой ракеты. Окончательная дата запуска будет определена государственной комиссией после устранения всех замечаний.

Изначально старт намечался на 27 марта, однако тогда его также отложили по техническим причинам. Тем не менее 31 марта ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение на площадке №45, где она и ожидает дальнейших решений.

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую ракету, которая имеет стартовую массу около 530 тонн, ее длина составляет около 62 метров, диаметр — 4,1 метра. На первой ступени установлен двигатель РД-171МВ, на второй — РД-0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 18 тонн полезной нагрузки при запуске с Байконура.

Несмотря на то что первые полеты планировались еще на 2022 год, ракета «Союз-5» до сих пор не приступила к летным испытаниям, и сроки ее дебюта продолжают сдвигаться.