Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейший в истории электрический экскаватор Komatsu PC9000-12 вышел на мировой рынок

Новый электрический экскаватор Komatsu PC9000-12 с приводом от сети стал самым крупным гидравлическим экскаватором за всю богатую историю бренда. За один цикл он способен перемещать до 80 тонн породы — с производительностью свыше 8 000 тонн в час.

Электрический экскаватор PC9000-12 / © Komatsu

После успешного запуска на нефтеносных песках Форт-Хиллс компании Suncor в провинции Альберта (Канада) в мае прошлого года этот гигант массой около 907 тонн теперь доступен для поставок по всему миру. По заявлению Komatsu, новая машина поможет крупным горнодобывающим предприятиям достичь более высоких показателей производительности, эффективности и себестоимости добычи на тонну, сохраняя при этом уровень надежности и качества, к которому привыкли пользователи линейки PC8000.

Разработанный для работы в самых суровых горных условиях, PC9000-12 может оснащаться электрическим приводом с подключением к сети, что обеспечивает максимальную мощность при минимальных выбросах, уровне шума и вибраций.

Экскаватор с подключением к электросети оправдывает свое название буквально: к нему подводится массивный высоковольтный кабель, через который поступает энергия, сопоставимая примерно с мощностью двадцати зарядных станций Tesla Supercharger. Этот поток питает два огромных электродвигателя суммарной мощностью около четырех мегаватт — то есть более 5 300 лошадиных сил — и в ряде случаев требует собственной подстанции.

Komatsu PC9000-12 спроектирован для эффективной двусторонней погрузки и совместим с системой автономной перевозки FrontRunner Autonomous Haulage System, что позволяет ускорить выполнение повторяющихся операций, оптимизировать рабочие процессы и снизить потребность в дополнительном персонале.