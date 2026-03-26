Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Космический аппарат, отправленный с Байконура 12 февраля 2026 года, успешно вышел в расчетную точку на геостационарной орбите — примерно в 36 000 километрах над экватором и прислал первые снимки нашей планеты.

Первый снимок Земли, полученный спутником «Электро‑Л» № 5 / © «Роскосмос»

Как сообщили представители госкорпорации «Роскосмос», бортовые системы и целевая аппаратура, разработанные специалистами Российских космических систем, функционируют стабильно и передают полный объем данных.

Первые изображения,полученные с многозонального сканера, охватывают акваторию Индийского океана и практически все материки, за исключением Северной и Южной Америки.

Съемка ведется сразу в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, недоступном человеческому глазу, еще три — в видимом. Пространственное разрешение варьируется от одного до четырех километров на пиксель.

Новые данные позволяют исследователям формировать прогнозы как земной, так и космической погоды, оперативно отслеживать пожары, наводнения, последствия землетрясений, вулканической активности и других чрезвычайных ситуаций. Работы по тонкой настройке оптико-электронной аппаратуры спутника будут продолжаться еще несколько месяцев.