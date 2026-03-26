«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты
Космический аппарат, отправленный с Байконура 12 февраля 2026 года, успешно вышел в расчетную точку на геостационарной орбите — примерно в 36 000 километрах над экватором и прислал первые снимки нашей планеты.
Как сообщили представители госкорпорации «Роскосмос», бортовые системы и целевая аппаратура, разработанные специалистами Российских космических систем, функционируют стабильно и передают полный объем данных.
Первые изображения,полученные с многозонального сканера, охватывают акваторию Индийского океана и практически все материки, за исключением Северной и Южной Америки.
Съемка ведется сразу в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, недоступном человеческому глазу, еще три — в видимом. Пространственное разрешение варьируется от одного до четырех километров на пиксель.
Новые данные позволяют исследователям формировать прогнозы как земной, так и космической погоды, оперативно отслеживать пожары, наводнения, последствия землетрясений, вулканической активности и других чрезвычайных ситуаций. Работы по тонкой настройке оптико-электронной аппаратуры спутника будут продолжаться еще несколько месяцев.
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.
Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
22 Января, 2015
Матриархат жив!
16 Ноября, 2017
Все сокровища Вселенной
17 Марта, 2016
10 хладнокровных убийц из мира животных
