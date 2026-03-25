  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
25 марта, 08:30
Рейтинг: +578
Посты: 873

Победители Nature Photography Contest 2025: снимки, которые доказывают, почему природу нужно защищать

Жюри конкурса фотографий природы (Nature Photography Contest) объявило победителей 2025 года, представив впечатляющие снимки, которые не только раскрывают красоту природы, но и наглядно напоминают, почему ее защита так важна.

Сообщество
# животные
# природа
# птицы
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Thomas Vijayan
Главную награду конкурса получил канадский фотограф Томас Виджаян. Победу ему принесла пронзительная работа, на которой запечатлен орангутан, цепляющийся за остатки деревьев там, где когда-то был его дом. Животное сидит на земле среди обломков и следов разрушения — это напоминание о реальных последствиях вырубки лесов для дикой природы.

Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Angela J. Sanchez
В этом году звание «Фотограф года» получила Анджела Дж. Санчес из штата Джорджия, США. Жюри отметило ее портфолио за разнообразие, единый художественный стиль и глубокое уважение к природе и своим объектам съемки.

Победитель в категории «Дикая природа» / © Janet Gustin 
Победитель в категории «Макросъемка» / © Basu Mallick
Победитель в категории «Подводный мир» / © Remuna Beca
Победитель в категории «Птицы» / © James Welch
Победитель в категории «Растительный мир», сосна Жеффрея / © Miguel José Avalos González
Победитель в категории «Ночной мир» / © Peter Hergesheimer
Победитель в категории «Забавная природа»  / © Panagiotis Xaxiris
Победитель в категории «Воздействие на окружающую среду» / © Wiktoria West
Помимо лауреатов, жюри также отобрало финалистов во всех категориях. Их работы демонстрируют не менее высокий уровень мастерства и позволяют еще шире взглянуть на разнообразие и хрупкость природного мира.

Эти снимки можно увидеть в галерее на официальном сайте конкурса.

Победившие фотографии — это не просто эстетика, а визуальные истории, в которых красота природы неразрывно связана с ее уязвимостью.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
24 марта, 12:37
Любовь С.

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Астрономы нашли «Сатурн» у двойной звезды — он выжил вопреки ожиданиям

    24 марта, 20:14

  2. Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты

    24 марта, 16:26

  3. Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

    24 марта, 16:05

  4. В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

    24 марта, 12:37
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Alex Johnson
1 минута назад
Вопрос где они возникли эти блоки

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Alex Johnson
6 минут назад
ОСКОЛКОВО 2.0 распил по плану

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Dmitriy Dorian
9 минут назад
Игорь, давайте так: для начала вы извинитесь за "кретина". Тогда я готов буду продолжить диалог :) В принципе, очень показательно, что вы, начав ваш

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Андрей Степанов
29 минут назад
Rinat, не обязательно будут пускать каждый раз по 16 штук на Союз-2.1б. Насколько помню они и Ангару-А5М планировали использовать.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Deliverance Prison
44 минуты назад
Надо же, какие дебаты тут разворачиваются на политические темы. А всего-то и надо было в феврале 2014 года израсходовать всего ОДНУ ракету на центр

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
1 час назад
Синяя светодиодная подсветка с алиэкспресса.

На крыльях стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, отправленных для ударов по Ирану, заметили загадочные элементы

Life Happy
2 часа назад
I like how https://monkeymart.co.uk/ combines farming and selling. Growing items and then stocking them in the shop feels very satisfying.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qydyrali Altaev
3 часа назад
Yakov, Израиль хотя бы есть в списке, а где супер пупер10 Исламских страны (Арабы). Вроде Ислам самый великий в мире, а по факту не одного хорошего для

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Дмитрий Захаров
3 часа назад
Автору не мешало бы хоть чуть-чуть ознакомиться с предметной областью затрагиваемых в статье феноменов с противоположной, так сказать, стороны,

Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака

Игорь Коняшов
4 часа назад
Dmitriy, За что меня всегда забавляют "гуманитарии", так это за способность заболтать любую тему, вместо того, чтобы представить четкие и понятные

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Рягин
4 часа назад
Qiyomatjon, у России земли не так много, потому что большую часть территории составляет горный и таежно-тундровый рельеф. Очень маленькое население в

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сергей Рягин
5 часов назад
Игорь, уточнение что здесь приведена площадь пашни. А Новая Зеландия занимается молочным животноводством и овцеводством. У них пашни очень мало,

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

АЛЕХ Спиридонов
5 часов назад
Иван, дела как раз Шли очень хорошо, Пока путя не заварил кашу с Украиной Я уже не в России с 22 года. Вот и думал, надо полностью валить или нет

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
Николай, tle скоро увидим, как только norad id присвоят ))

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
«Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году» — то есть, 15 пусков в этом году? Довольно смело!

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Дмитрий Бутко
6 часов назад
А если посчитать "на рыло"?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Максим Стафеев
6 часов назад
владимир, Пномпень это Россия, ты что))

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Yakov Shusterman
7 часов назад
А ИЗРАИЛЬ ГДЕ???ИЛИ ПАРТИЯ ЗАПРЕЩАЕТ??? ИЛИ СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ ЧТО ЛОХИ??!

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Die Go
7 часов назад
Ок. А можно анализ наоборот? Где больше всего родилось бедняков)))

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров

Dron N
7 часов назад
Николай, не совсем так. Теплопроводность через стенки трубопроводов там тоже есть, не вливается же вода сразу в аммиак. Ну, и МКС это ну очень

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно