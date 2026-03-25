Победители Nature Photography Contest 2025: снимки, которые доказывают, почему природу нужно защищать

Жюри конкурса фотографий природы (Nature Photography Contest) объявило победителей 2025 года, представив впечатляющие снимки, которые не только раскрывают красоту природы, но и наглядно напоминают, почему ее защита так важна.

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Thomas Vijayan

Главную награду конкурса получил канадский фотограф Томас Виджаян. Победу ему принесла пронзительная работа, на которой запечатлен орангутан, цепляющийся за остатки деревьев там, где когда-то был его дом. Животное сидит на земле среди обломков и следов разрушения — это напоминание о реальных последствиях вырубки лесов для дикой природы.

Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Angela J. Sanchez

В этом году звание «Фотограф года» получила Анджела Дж. Санчес из штата Джорджия, США. Жюри отметило ее портфолио за разнообразие, единый художественный стиль и глубокое уважение к природе и своим объектам съемки.

Победитель в категории «Дикая природа» / © Janet Gustin

Победитель в категории «Макросъемка» / © Basu Mallick

Победитель в категории «Подводный мир» / © Remuna Beca

Победитель в категории «Птицы» / © James Welch

Победитель в категории «Растительный мир», сосна Жеффрея / © Miguel José Avalos González

Победитель в категории «Ночной мир» / © Peter Hergesheimer

Победитель в категории «Забавная природа» / © Panagiotis Xaxiris

Победитель в категории «Воздействие на окружающую среду» / © Wiktoria West

Помимо лауреатов, жюри также отобрало финалистов во всех категориях. Их работы демонстрируют не менее высокий уровень мастерства и позволяют еще шире взглянуть на разнообразие и хрупкость природного мира.

Эти снимки можно увидеть в галерее на официальном сайте конкурса.

Победившие фотографии — это не просто эстетика, а визуальные истории, в которых красота природы неразрывно связана с ее уязвимостью.