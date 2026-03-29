Под улицами Сарагосы обнаружили снабжавший город водой мост

Во время раскопок в Сарагосе (Испания) археологи обнаружили остатки древнего сооружения. Предположительно, это римский мост, выполнявший функции акведука. Находка может изменить представления историков о планировке и водоснабжении древнего города Цезараугуста почти две тысячи лет назад.

Под улицами Сарагосы обнаружили римский мост, который мог снабжать город водой / © Ajuntament de Zaragoza

Сооружение обнаружили во время работ по обновлению городской инфраструктуры на площади Сан-Мигель и улице Коссо. Археологи контролировали вскрытие подземных слоев. Крупную арку нашли на глубине около четырех метров. Ее построили из особого бетона (opus caementicium), который широко использовали римские строители.

Археологи предположили, что находка могла быть частью моста, одновременно служившего для подачи воды в город. Таким образом, он мог сочетать функции моста и акведука. Если предположение исследователей подтвердится, находка станет первым археологическим доказательством существования подобного сооружения в Сарагосе.

Фрагмент сооружения обнаружили в траншеях на пересечении улиц Коссо и Эспартеро. Во времена Рима этот район находился вблизи впадины или неглубокой долины. По мнению археологов, конструкция пересекала эту низину, обеспечивая одновременно транспортное сообщение и управление водными потоками внутри города.

Использованный бетон указывает, что сооружение, вероятно, относится к первым десятилетиям после основания Цезараугуста — колонии времен императора Августа в конце I века до нашей эры.

По словам главы муниципальной археологической службы Сарагосы Хосе Хуана Доминго, находка может прояснить устройство городской инфраструктуры. Сооружение помогает понять, как была устроена система водоснабжения. Вероятно, мост был частью ранней гидротехнической сети, подававшей воду из реки Уэрва в город. Также находка меняет представления о границах города.

Исследователи подробно задокументировали обнаруженную конструкцию. Они решили не извлекать находку, сохранив ее прямо под мостовой. Сооружение законсервировали и засыпали, чтобы специалисты могли модернизировать инфраструктуру без вреда для исторического наследия.

Археологи решили исследовать соседние территории, рассчитывая найти другие части конструкции. Если ученые смогут найти дополнительные фрагменты, они смогут установить первоначальные размеры и точное назначение сооружения.

Помимо моста археологи обнаружили на месте раскопок разнообразные артефакты разных эпох, включая фрагменты керамики. Они передали эти находки в муниципальные лаборатории. По словам ученых, многие артефакты в подземных слоях Сарагосы сохранились в плохом состоянии, так как строительные работы в городе на протяжении веков велись без археологического контроля.