Астрофотограф запечатлел «шлем Тора», сияющий на расстоянии 15 000 световых лет от Земли

Похоже, бог грома обронил свой шлем где-то в глубинах космоса — по крайней мере, так можно подумать, глядя на новое изображение Рональда Брехера (Ronald Brecher). Ему удалось передать поразительные детали туманности, окружающей колоссальную звезду, сияющую в 15 000 световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.

Эмиссионная туманность NGC 2359, которая также известна как шлем Тора / © Ronald Brecher

На снимке Брехера показана эмиссионная туманность NGC 2359 диаметром около 30 световых лет. Ее пузыреобразная форма была «высечена» мощными потоками звездного ветра, исходящими от гигантской звезды типа Вольфа—Райе в ее центре. По данным обсерватории Лоуэлла, эта звезда примерно в 16 раз массивнее и в 280 000 раз ярче Солнца.

От центрального «пузыря» NGC 2359 в стороны расходятся структуры, напоминающие крылья, придавая туманности облик гигантского космического шлема, поразительно похожего на тот, что носил Тор — скандинавский бог грома. Всплеск активности, породивший NGC 2359 (известную также как «шлем Тора»), — лишь прелюдия к будущему катаклизму: когда стареющая звезда Вольфа—Райе завершит свою жизнь взрывом сверхновой, она радикально изменит окружающую межзвездную среду.

Брехер запечатлел ионизированное свечение далекой туманности с помощью 14-дюймового телескопа Celestron EDGE HD и монохромной астрокамеры с набором узкополосных фильтров. Съемка велась в небе над канадским городом Гуэлф с 8 по 13 марта 2026 года.

На создание этого завораживающего изображения глубокого космоса ушло чуть более восьми часов и 124 экспозиции, которые затем были аккуратно сложены и обработаны с помощью астрономического программного обеспечения PixInsight.