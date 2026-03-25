Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
25 марта, 09:05
Рейтинг: +783
Посты: 2368

Астрофотограф запечатлел «шлем Тора», сияющий на расстоянии 15 000 световых лет от Земли

Похоже, бог грома обронил свой шлем где-то в глубинах космоса — по крайней мере, так можно подумать, глядя на новое изображение Рональда Брехера (Ronald Brecher). Ему удалось передать поразительные детали туманности, окружающей колоссальную звезду, сияющую в 15 000 световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.

Эмиссионная туманность NGC 2359, которая также известна как шлем Тора / © Ronald Brecher
Эмиссионная туманность NGC 2359, которая также известна как шлем Тора / © Ronald Brecher

На снимке Брехера показана эмиссионная туманность NGC 2359 диаметром около 30 световых лет. Ее пузыреобразная форма была «высечена» мощными потоками звездного ветра, исходящими от гигантской звезды типа Вольфа—Райе в ее центре. По данным обсерватории Лоуэлла, эта звезда примерно в 16 раз массивнее и в 280 000 раз ярче Солнца.

От центрального «пузыря» NGC 2359 в стороны расходятся структуры, напоминающие крылья, придавая туманности облик гигантского космического шлема, поразительно похожего на тот, что носил Тор — скандинавский бог грома. Всплеск активности, породивший NGC 2359 (известную также как «шлем Тора»), — лишь прелюдия к будущему катаклизму: когда стареющая звезда Вольфа—Райе завершит свою жизнь взрывом сверхновой, она радикально изменит окружающую межзвездную среду.

Брехер запечатлел ионизированное свечение далекой туманности с помощью 14-дюймового телескопа Celestron EDGE HD и монохромной астрокамеры с набором узкополосных фильтров. Съемка велась в небе над канадским городом Гуэлф с 8 по 13 марта 2026 года.

На создание этого завораживающего изображения глубокого космоса ушло чуть более восьми часов и 124 экспозиции, которые затем были аккуратно сложены и обработаны с помощью астрономического программного обеспечения PixInsight.

Wow, this capture of the "Thor's Helmet" is simply breathtaking! It's amazing to think that such cosmic beauty exists 15,000 light-years away. The detail in the photo really allows us to appreciate the vastness of space and our place within it. I wonder how technology will continue to evolve in astrophotography; imagine even more vivid images with enhanced clarity! I'm sure there's still so much out there waiting to be discovered. Thank you for sharing such inspiring content—it ignites a curiosity about the universe that I just love exploring!
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
25 марта, 08:49
Александр Березин

Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

Биология
# антибиотики
# бактерии
# гербициды
# почва
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
