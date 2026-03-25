Астрофотограф запечатлел «шлем Тора», сияющий на расстоянии 15 000 световых лет от Земли
Похоже, бог грома обронил свой шлем где-то в глубинах космоса — по крайней мере, так можно подумать, глядя на новое изображение Рональда Брехера (Ronald Brecher). Ему удалось передать поразительные детали туманности, окружающей колоссальную звезду, сияющую в 15 000 световых лет от Земли в созвездии Большого Пса.
На снимке Брехера показана эмиссионная туманность NGC 2359 диаметром около 30 световых лет. Ее пузыреобразная форма была «высечена» мощными потоками звездного ветра, исходящими от гигантской звезды типа Вольфа—Райе в ее центре. По данным обсерватории Лоуэлла, эта звезда примерно в 16 раз массивнее и в 280 000 раз ярче Солнца.
От центрального «пузыря» NGC 2359 в стороны расходятся структуры, напоминающие крылья, придавая туманности облик гигантского космического шлема, поразительно похожего на тот, что носил Тор — скандинавский бог грома. Всплеск активности, породивший NGC 2359 (известную также как «шлем Тора»), — лишь прелюдия к будущему катаклизму: когда стареющая звезда Вольфа—Райе завершит свою жизнь взрывом сверхновой, она радикально изменит окружающую межзвездную среду.
Брехер запечатлел ионизированное свечение далекой туманности с помощью 14-дюймового телескопа Celestron EDGE HD и монохромной астрокамеры с набором узкополосных фильтров. Съемка велась в небе над канадским городом Гуэлф с 8 по 13 марта 2026 года.
На создание этого завораживающего изображения глубокого космоса ушло чуть более восьми часов и 124 экспозиции, которые затем были аккуратно сложены и обработаны с помощью астрономического программного обеспечения PixInsight.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
