Россия построит во Вьетнаме первую атомную электростанцию
Впервые задуманный еще в 2009 году, проект атомной электростанции «Ниньтхуан-1» вновь возвращен к жизни; завершение строительства планируется к 2030 году.
Россия и Вьетнам заключили соглашение, согласно которому российская сторона возведет в провинции Ниньтхуан два ядерных реактора общей мощностью 2 400 мегаватт. Станция будет оснащена двумя энергоблоками ВВЭР-1200, а в качестве референтного проекта послужит Ленинградская АЭС.
С ростом спроса на безуглеродную энергетику страны все чаще выходят за рамки исключительно возобновляемых источников. Хотя ветер и солнце способны вырабатывать значительные объемы энергии, их нестабильность и недоступность в часы пикового потребления остаются серьезным вызовом для государств.
На этом фоне ядерное деление переживает заметное возрождение: оно позволяет производить электроэнергию по требованию и круглосуточно. И если одни страны продолжают сворачивать свои атомные программы, другие — такие как Китай — напротив, активно наращивают их. Похоже, Вьетнам также пересмотрел свою прежнюю позицию по этому проекту.
Еще в 2009 году Вьетнам в принципе согласился на строительство двух реакторов в провинции Ниньтхуан, и вскоре на площадке начались работы. Были переселены два местных поселения, проведена масштабная модернизация инфраструктуры. Однако в 2016 году проект был остановлен из-за «экономических условий».
Почти десятилетие спустя, учитывая вопросы энергетической безопасности и стремление к углеродной нейтральности, страна вновь вернулась к идее возобновления строительства. В ноябре 2024 года Национальное собрание одобрило правительственное предложение о перезапуске проекта.
Согласно обновленному плану, он будет включать две станции: «Ниньтхуан-1» в коммуне Фуокдинь (район Тхуаннам) и «Ниньтхуан-2» в коммуне Виньхай (район Ниньхай).
Во время недавнего визита в Москву правительственная делегация во главе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подписала новое соглашение с Россией о строительстве двух реакторов на площадке в Ниньтхуане.
В рамках соглашения стороны будут опираться на проект Ленинградской АЭС и реализуют его на площадке в Ниньтхуане. Россия построит здесь два реактора ВВЭР-1200 — наиболее успешную экспортную модель «Росатома», соответствующую самым строгим международным требованиям.
Кроме того, «Росатом» располагает технологиями строительства малых модульных реакторов, которые Вьетнам рассматривает для включения в свой будущий энергетический баланс. Согласно договоренностям, завершение строительства объектов ожидается к 2030 году.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.
Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
21 Августа, 2014
Долго и счастливо
27 Февраля, 2019
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
18 Мая, 2014
10 загадок Солнечной системы
