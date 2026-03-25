Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия построит во Вьетнаме первую атомную электростанцию

Впервые задуманный еще в 2009 году, проект атомной электростанции «Ниньтхуан-1» вновь возвращен к жизни; завершение строительства планируется к 2030 году.

Строительство реактора ВВЭР-1200 / © «Росатом»

Россия и Вьетнам заключили соглашение, согласно которому российская сторона возведет в провинции Ниньтхуан два ядерных реактора общей мощностью 2 400 мегаватт. Станция будет оснащена двумя энергоблоками ВВЭР-1200, а в качестве референтного проекта послужит Ленинградская АЭС.

С ростом спроса на безуглеродную энергетику страны все чаще выходят за рамки исключительно возобновляемых источников. Хотя ветер и солнце способны вырабатывать значительные объемы энергии, их нестабильность и недоступность в часы пикового потребления остаются серьезным вызовом для государств.

На этом фоне ядерное деление переживает заметное возрождение: оно позволяет производить электроэнергию по требованию и круглосуточно. И если одни страны продолжают сворачивать свои атомные программы, другие — такие как Китай — напротив, активно наращивают их. Похоже, Вьетнам также пересмотрел свою прежнюю позицию по этому проекту.

Еще в 2009 году Вьетнам в принципе согласился на строительство двух реакторов в провинции Ниньтхуан, и вскоре на площадке начались работы. Были переселены два местных поселения, проведена масштабная модернизация инфраструктуры. Однако в 2016 году проект был остановлен из-за «экономических условий».

Почти десятилетие спустя, учитывая вопросы энергетической безопасности и стремление к углеродной нейтральности, страна вновь вернулась к идее возобновления строительства. В ноябре 2024 года Национальное собрание одобрило правительственное предложение о перезапуске проекта.

Согласно обновленному плану, он будет включать две станции: «Ниньтхуан-1» в коммуне Фуокдинь (район Тхуаннам) и «Ниньтхуан-2» в коммуне Виньхай (район Ниньхай).

Во время недавнего визита в Москву правительственная делегация во главе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подписала новое соглашение с Россией о строительстве двух реакторов на площадке в Ниньтхуане.

В рамках соглашения стороны будут опираться на проект Ленинградской АЭС и реализуют его на площадке в Ниньтхуане. Россия построит здесь два реактора ВВЭР-1200 — наиболее успешную экспортную модель «Росатома», соответствующую самым строгим международным требованиям.

Кроме того, «Росатом» располагает технологиями строительства малых модульных реакторов, которые Вьетнам рассматривает для включения в свой будущий энергетический баланс. Согласно договоренностям, завершение строительства объектов ожидается к 2030 году.