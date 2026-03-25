  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
25 марта, 07:00
Рейтинг: +783
Посты: 2367

Россия построит во Вьетнаме первую атомную электростанцию

Впервые задуманный еще в 2009 году, проект атомной электростанции «Ниньтхуан-1» вновь возвращен к жизни; завершение строительства планируется к 2030 году.

Сообщество
# АЭС
# Россия
# строительство
# технологии
# энергия
Строительство реактора ВВЭР-1200 / © «Росатом»
Строительство реактора ВВЭР-1200 / © «Росатом»

Россия и Вьетнам заключили соглашение, согласно которому российская сторона возведет в провинции Ниньтхуан два ядерных реактора общей мощностью 2 400 мегаватт. Станция будет оснащена двумя энергоблоками ВВЭР-1200, а в качестве референтного проекта послужит Ленинградская АЭС.

С ростом спроса на безуглеродную энергетику страны все чаще выходят за рамки исключительно возобновляемых источников. Хотя ветер и солнце способны вырабатывать значительные объемы энергии, их нестабильность и недоступность в часы пикового потребления остаются серьезным вызовом для государств.

На этом фоне ядерное деление переживает заметное возрождение: оно позволяет производить электроэнергию по требованию и круглосуточно. И если одни страны продолжают сворачивать свои атомные программы, другие — такие как Китай — напротив, активно наращивают их. Похоже, Вьетнам также пересмотрел свою прежнюю позицию по этому проекту.

Еще в 2009 году Вьетнам в принципе согласился на строительство двух реакторов в провинции Ниньтхуан, и вскоре на площадке начались работы. Были переселены два местных поселения, проведена масштабная модернизация инфраструктуры. Однако в 2016 году проект был остановлен из-за «экономических условий».

Почти десятилетие спустя, учитывая вопросы энергетической безопасности и стремление к углеродной нейтральности, страна вновь вернулась к идее возобновления строительства. В ноябре 2024 года Национальное собрание одобрило правительственное предложение о перезапуске проекта.

Согласно обновленному плану, он будет включать две станции: «Ниньтхуан-1» в коммуне Фуокдинь (район Тхуаннам) и «Ниньтхуан-2» в коммуне Виньхай (район Ниньхай).

Во время недавнего визита в Москву правительственная делегация во главе с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подписала новое соглашение с Россией о строительстве двух реакторов на площадке в Ниньтхуане.

В рамках соглашения стороны будут опираться на проект Ленинградской АЭС и реализуют его на площадке в Ниньтхуане. Россия построит здесь два реактора ВВЭР-1200 — наиболее успешную экспортную модель «Росатома», соответствующую самым строгим международным требованиям.

Кроме того, «Росатом» располагает технологиями строительства малых модульных реакторов, которые Вьетнам рассматривает для включения в свой будущий энергетический баланс. Согласно договоренностям, завершение строительства объектов ожидается к 2030 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
24 марта, 12:37
Любовь С.

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние комментарии

Life Happy
49 минут назад
I like how https://monkeymart.co.uk/ combines farming and selling. Growing items and then stocking them in the shop feels very satisfying.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qydyrali Altaev
1 час назад
Yakov, Израиль хотя бы есть в списке, а где супер пупер10 Исламских страны (Арабы). Вроде Ислам самый великий в мире, а по факту не одного хорошего для

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Дмитрий Захаров
2 часа назад
Автору не мешало бы хоть чуть-чуть ознакомиться с предметной областью затрагиваемых в статье феноменов с противоположной, так сказать, стороны,

Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака

Игорь Коняшов
3 часа назад
Dmitriy, За что меня всегда забавляют "гуманитарии", так это за способность заболтать любую тему, вместо того, чтобы представить четкие и понятные

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Рягин
3 часа назад
Qiyomatjon, у России земли не так много, потому что большую часть территории составляет горный и таежно-тундровый рельеф. Очень маленькое население в

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сергей Рягин
3 часа назад
Игорь, уточнение что здесь приведена площадь пашни. А Новая Зеландия занимается молочным животноводством и овцеводством. У них пашни очень мало,

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

АЛЕХ Спиридонов
3 часа назад
Иван, дела как раз Шли очень хорошо, Пока путя не заварил кашу с Украиной Я уже не в России с 22 года. Вот и думал, надо полностью валить или нет

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
Николай, tle скоро увидим, как только norad id присвоят ))

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
«Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году» — то есть, 15 пусков в этом году? Довольно смело!

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Дмитрий Бутко
5 часов назад
А если посчитать "на рыло"?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Максим Стафеев
5 часов назад
владимир, Пномпень это Россия, ты что))

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Yakov Shusterman
5 часов назад
А ИЗРАИЛЬ ГДЕ???ИЛИ ПАРТИЯ ЗАПРЕЩАЕТ??? ИЛИ СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ ЧТО ЛОХИ??!

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Die Go
5 часов назад
Ок. А можно анализ наоборот? Где больше всего родилось бедняков)))

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров

Dron N
6 часов назад
Николай, не совсем так. Теплопроводность через стенки трубопроводов там тоже есть, не вливается же вода сразу в аммиак. Ну, и МКС это ну очень

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Александр, да у вас и самого-то особо аргументов нет. Только если вы не приведёте по каждому фактическому заявлению ссылки на достоверные

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Asahi, именно так, полностью с вами согласен. Этим Березин и занимается в статьях, тесно связанных с политикой. В принципе, я уважаю любую политическую

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Игорь, я правильно понимаю, что вы назвали меня кретином? :) Это, конечно, позиция истинного патриотичного интеллектуала, без сомнения :) Опровергать

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Ван Хельсинг
7 часов назад
Может и некро, но... Очень авторитетные источники, особенно wiki* либералистическая русофобская — вся историческая часть там откорректирована в

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Планета Юпитер
7 часов назад
Дмитрий, Что не правда что ли? Шаман не лизал Байкал?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Юрий Аникин
7 часов назад
Vladimir, основную массу кислорода производит фитопланктон, примерно 80%, и только 20% леса. Основная составляющая воздуха 78 процентов азот и 21 кислород и

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно