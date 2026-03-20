Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
20 марта, 07:59
Рейтинг: +330
Посты: 954

Китай развернул систему дозаправки с ИИ после гибели американского танкера в войне с Ираном

Спустя всего несколько дней после того, как 13 марта на западе Ирака потерпел крушение самолет ВВС США KC-135 Stratotanker — в результате катастрофы погибли все шесть членов экипажа, выполнявших задачу в рамках операции «Эпическая ярость», — Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о внедрении новой системы, призванной оптимизировать и автоматизировать процессы воздушной дозаправки.

Сообщество
# авиация
# ИИ
# Китай
# технологии
Процесс дозаправки в воздухе / © U.S. Air Force
Процесс дозаправки в воздухе / © U.S. Air Force

Военно-воздушные силы НОАК ввели в эксплуатацию «систему управления зонами дозаправки в воздухе», разработанную собственными специалистами и впервые испытанную во время учений в конце прошлого года. Сообщение сразу привлекло внимание — не в последнюю очередь из-за времени публикации, последовавшей всего через несколько дней после самой крупной потери американского самолета-заправщика более чем за десятилетие.

Платформа на базе ИИ отслеживает обстановку в воздушном пространстве в реальном времени и с помощью алгоритмов рассчитывает уровень топлива у всех задействованных самолетов. На основе этих данных формируются оптимальные схемы взаимодействия: система сопоставляет заправщики и истребители, учитывая остаток топлива, продолжительность полёта и загруженность воздушного пространства, а затем выдает пилотам индивидуальные рекомендации.

Офицер ВВС НОАК Юй Хэ, участвующий в программе, отметил, что система обеспечивает «научно обоснованные и высокоэффективные решения, позволяя максимально повысить эффективность воздушной дозаправки».

Разработка решает известную оперативную проблему. Ранее истребители направлялись к ближайшему доступному заправщику, из-за чего одни самолеты перегружались, тогда как другие оставались недоиспользованными. Система распределения на базе ИИ призвана устранить этот дисбаланс, который в НОАК назвали «критической уязвимостью, ограничивающей боевую эффективность».

Решение Китая автоматизировать воздушную дозаправку отражает более широкий курс на модернизацию традиционно слабого компонента. ВВС НОАК располагают примерно 35 самолетами-заправщиками, включая российские Ил-78, переоборудованные бомбардировщики H-6 и более новые YY-20A, созданные на базе транспортника Y-20. Для сравнения, ВВС США эксплуатируют более 550 заправщиков — соотношение, обеспечивающее глобальное проецирование силы. Система распределения на базе ИИ не ликвидирует этот разрыв мгновенно, но ясно указывает на стремление Пекина максимально повысить отдачу от имеющихся ресурсов.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
Последние комментарии

Sam Dowson
23 минуты назад
В ТГ пишут про дешевые иранские зенитные ракеты оптического или инфракрасного наведения с БЧ всего 10 кг. Поэтому даже если и попала в цель,

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

BestPlaces
33 минуты назад
James, ну Иран как то 40 летает же в условиях санкций .

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

BestPlaces
33 минуты назад
Владимир, а Сколько надо в Саратове аэропортов ?) тут один не особо активно работает , а вы хотите 3-4 на область ?)

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

BestPlaces
37 минут назад
James, Это где у нас в 1990 году СССР состояло из 15 республик ?)))

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Питон Удав
43 минуты назад
Ну, справедливости ради, F-117 всё же F, а не A и даже не F/A. То, что его применяли как штурмовик, скорее следствие обстоятельств и неправильных

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Ioann Naumow
47 минут назад
В Мексике опрашивали членов наркокартелей.В финке недовольные сами перевешались(страна лидер по самоубийствам)... Удивительно как подобное говно

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Алексей Зима
55 минут назад
"Перестаньте убивать ормудов ради пролива!" Давно нет веры ффсяким "эколохам" - давеча хринпис пробил очередное днище. В то время, когда в ормудском

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Gioga Grande
58 минут назад
Michael, какая же тупая логика у вас

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Максим Бєльський
2 часа назад
https://maps.app.goo.gl/rQ3SzwgbkXVrsAh4A?g_st=ac

На Марсе бушевал океан размером с Северный Ледовитый

Прив Ет
2 часа назад
Дмитрий, это нейронка, иранцы так уже и Б2 сбили и тыщу Ф 16 и авианосцы потопили.

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Прив Ет
2 часа назад
Иранский ИИ отлично работает.

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Максим Бєльський
2 часа назад
最大限度@gmail.com

На Марсе бушевал океан размером с Северный Ледовитый

Максим Бєльський
2 часа назад
https://maps.app.goo.gl/SiqCx5oEWtW2Kt6Z9

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Максим Бєльський
2 часа назад
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EvilChaotic.ModernWarplanes https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EvilChaotic.ModernWarplanes

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Максим Бєльський
2 часа назад
https://maps.app.goo.gl/GMXdpZQ9zxRP2dqd6

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Максим Бєльський
2 часа назад
https://maps.app.goo.gl/DykYVPLA9tjBMf8B6

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Ну это не теннис. Это заточка на мяч и перекидывание его с определенной силой, чтобы он в корт попал. Теннисом тут и не пахнет.

Китайский андроид освоил большой теннис: Galbot показала игру своего робота

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Erika, почему у меня такая реклама не выскакивает ни на каком сайте? Возможно, дело в том, что вы много запросов об этом делали. Не более.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

