Китай развернул систему дозаправки с ИИ после гибели американского танкера в войне с Ираном
Спустя всего несколько дней после того, как 13 марта на западе Ирака потерпел крушение самолет ВВС США KC-135 Stratotanker — в результате катастрофы погибли все шесть членов экипажа, выполнявших задачу в рамках операции «Эпическая ярость», — Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о внедрении новой системы, призванной оптимизировать и автоматизировать процессы воздушной дозаправки.
Военно-воздушные силы НОАК ввели в эксплуатацию «систему управления зонами дозаправки в воздухе», разработанную собственными специалистами и впервые испытанную во время учений в конце прошлого года. Сообщение сразу привлекло внимание — не в последнюю очередь из-за времени публикации, последовавшей всего через несколько дней после самой крупной потери американского самолета-заправщика более чем за десятилетие.
Платформа на базе ИИ отслеживает обстановку в воздушном пространстве в реальном времени и с помощью алгоритмов рассчитывает уровень топлива у всех задействованных самолетов. На основе этих данных формируются оптимальные схемы взаимодействия: система сопоставляет заправщики и истребители, учитывая остаток топлива, продолжительность полёта и загруженность воздушного пространства, а затем выдает пилотам индивидуальные рекомендации.
Офицер ВВС НОАК Юй Хэ, участвующий в программе, отметил, что система обеспечивает «научно обоснованные и высокоэффективные решения, позволяя максимально повысить эффективность воздушной дозаправки».
Разработка решает известную оперативную проблему. Ранее истребители направлялись к ближайшему доступному заправщику, из-за чего одни самолеты перегружались, тогда как другие оставались недоиспользованными. Система распределения на базе ИИ призвана устранить этот дисбаланс, который в НОАК назвали «критической уязвимостью, ограничивающей боевую эффективность».
Решение Китая автоматизировать воздушную дозаправку отражает более широкий курс на модернизацию традиционно слабого компонента. ВВС НОАК располагают примерно 35 самолетами-заправщиками, включая российские Ил-78, переоборудованные бомбардировщики H-6 и более новые YY-20A, созданные на базе транспортника Y-20. Для сравнения, ВВС США эксплуатируют более 550 заправщиков — соотношение, обеспечивающее глобальное проецирование силы. Система распределения на базе ИИ не ликвидирует этот разрыв мгновенно, но ясно указывает на стремление Пекина максимально повысить отдачу от имеющихся ресурсов.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
