Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай развернул систему дозаправки с ИИ после гибели американского танкера в войне с Ираном

Спустя всего несколько дней после того, как 13 марта на западе Ирака потерпел крушение самолет ВВС США KC-135 Stratotanker — в результате катастрофы погибли все шесть членов экипажа, выполнявших задачу в рамках операции «Эпическая ярость», — Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о внедрении новой системы, призванной оптимизировать и автоматизировать процессы воздушной дозаправки.

Процесс дозаправки в воздухе / © U.S. Air Force

Военно-воздушные силы НОАК ввели в эксплуатацию «систему управления зонами дозаправки в воздухе», разработанную собственными специалистами и впервые испытанную во время учений в конце прошлого года. Сообщение сразу привлекло внимание — не в последнюю очередь из-за времени публикации, последовавшей всего через несколько дней после самой крупной потери американского самолета-заправщика более чем за десятилетие.

Платформа на базе ИИ отслеживает обстановку в воздушном пространстве в реальном времени и с помощью алгоритмов рассчитывает уровень топлива у всех задействованных самолетов. На основе этих данных формируются оптимальные схемы взаимодействия: система сопоставляет заправщики и истребители, учитывая остаток топлива, продолжительность полёта и загруженность воздушного пространства, а затем выдает пилотам индивидуальные рекомендации.

Офицер ВВС НОАК Юй Хэ, участвующий в программе, отметил, что система обеспечивает «научно обоснованные и высокоэффективные решения, позволяя максимально повысить эффективность воздушной дозаправки».

Разработка решает известную оперативную проблему. Ранее истребители направлялись к ближайшему доступному заправщику, из-за чего одни самолеты перегружались, тогда как другие оставались недоиспользованными. Система распределения на базе ИИ призвана устранить этот дисбаланс, который в НОАК назвали «критической уязвимостью, ограничивающей боевую эффективность».

Решение Китая автоматизировать воздушную дозаправку отражает более широкий курс на модернизацию традиционно слабого компонента. ВВС НОАК располагают примерно 35 самолетами-заправщиками, включая российские Ил-78, переоборудованные бомбардировщики H-6 и более новые YY-20A, созданные на базе транспортника Y-20. Для сравнения, ВВС США эксплуатируют более 550 заправщиков — соотношение, обеспечивающее глобальное проецирование силы. Система распределения на базе ИИ не ликвидирует этот разрыв мгновенно, но ясно указывает на стремление Пекина максимально повысить отдачу от имеющихся ресурсов.