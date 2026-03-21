Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: самые популярные жанры книг в 36 странах мира
Несмотря на развитие технологий, люди продолжают читать книги. Но, как видно на инфографике, в каждой стране предпочитают разные жанры книг.
Над картой работал проект sheets.works. Авторы проанализировали не только самые популярные жанры в странах мира, но и число прочитанных за год книг, количество часов в неделю, проведенных за чтением, уровень грамотности, а также самую известную книгу.
Больше всего времени проводят за чтением жители Индии — 10 часов 42 минуты. Самым популярным жанром там оказалась поэзия. Также поэзия востребована в Канаде, Турции и на Филиппинах.
Однако по количеству прочитанных книг на первом месте оказались Соединенные Штаты Америки. В среднем американцы читают 17 книг в год. Самый популярный жанр — классика. Также классическую литературу предпочитают в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании и Ирландии.
В России, неожиданно, наиболее популярным жанром оказалось фэнтези. В среднем россияне проводят за чтением 7 часов 6 минут в неделю, а за год прочитывают 11 книг. Фэнтези также читают во многих европейских странах, в том числе, в Италии, Швейцарии, Германии и Польше.
Романтику выбирают, например, жители Франции, Испании, Португалии и Бразилии. В Мексике и Аргентине предпочитают ужастики. Триллеры любят в Дании, детективы — в Финляндии и Норвегии, приключения — в Южной Кореи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии