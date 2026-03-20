Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов
Новый авианосец сможет эксплуатировать свыше сорока летательных аппаратов, включая истребители Rafale M, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Hawkeye и перспективные боевые беспилотники. Он будет оснащен передовыми электромагнитными катапультами.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил официальное название авианосца нового поколения на церемонии, прошедшей на предприятии Naval Group недалеко от Нанта.
Корабль, получивший имя «France Libre», должен войти в строй в 2038 году, став крупнейшим авианосцем в Западной Европе: его водоизмещение составит около 78 000 тонн, а длина — приблизительно 310 метров.
Новый авианосец заменит нынешний флагман «Шарль де Голль», который на протяжении многих лет служил основой французской палубной авиации. Если длина существующего корабля составляет около 262 метров при водоизмещении 42 000 тонн, то его преемник проектируется значительно более масштабным — с расчетом на будущие оперативные задачи. Увеличенная полетная палуба и расширенные внутренние объемы позволят повысить интенсивность вылетов и сделать авиационные операции более эффективными.
Ключевой скачок в возможностях связан с силовой установкой корабля. Он будет оснащен двумя ядерными реакторами нового поколения K22 в сочетании с ядерно-электрической тягой. Такая схема обеспечит более высокую эффективность и значительно увеличит энергетические ресурсы на борту.
Современные авианосцы — это уже не просто платформы для запуска самолетов. Они выступают в роли командных центров, оснащенных современными радиолокационными системами, средствами радиоэлектронной борьбы и защищенными каналами связи. Все эти системы требуют значительных объемов электроэнергии.
Новая энергетическая архитектура позволит поддерживать не только существующие системы, но и технологии будущего — такие как оружие направленной энергии и автономные авиационные комплексы. Это обеспечит актуальность авианосца в 2040–2050-х годах и далее.
Название «France Libre» имеет глубокое историческое значение: оно отсылает к движению «Свободная Франция», возглавляемому Шарлем де Голлем во время Второй мировой войны и символизировавшему сопротивление и национальную независимость.
Выбор этого имени несет четкий стратегический сигнал. Новый авианосец — это не просто военная платформа, но и символ суверенитета Франции и ее способности действовать самостоятельно на мировой арене.
Корабль позволит стране сохранять возможности палубной авиации без опоры на иностранные базы, обеспечивая свободу действий от Средиземного моря до Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, он поддерживает оборонную промышленность Франции, сохраняя компетенции в области ядерной энергетики, судостроения и современных боевых систем.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии