Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
19 марта, 08:45
Рейтинг: +98
Посты: 165

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Согласно Докладу о мировом счастье — 2026, Финляндия вновь возглавила глобальный рейтинг счастья. Однако, помимо уже привычного доминирования северных стран, в этом году список преподнес и ряд неожиданных результатов.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике / © Visual Capitalist
Так, Коста-Рика заняла четвертое место в мире, а Мексика опередила многие более богатые государства. Эти примеры наглядно показывают: социальное доверие, чувство общности и качество повседневной жизни могут играть не меньшую роль, чем уровень доходов.

Финляндия занимает первое место с результатом 7,8 балла из 10, продолжая свою многолетнюю лидирующую позицию. Ее устойчивое первенство подтверждает более широкую закономерность: страны с сильными институтами, высоким уровнем доверия и развитой системой социальной защиты стабильно оказываются на вершине рейтингов удовлетворенности жизнью. Особенно это характерно для северных государств, где относительно высокие доходы сочетаются с низким уровнем неравенства, доступными общественными услугами и высоким уровнем социальной сплочённости — факторами, напрямую связанными с субъективным ощущением благополучия.

Коста-Рика (четвертое место) и Мексика (12-е место) выделяются как показательные примеры: они значительно опережают по уровню счастья многие более обеспеченные страны, такие как Ирландия, Австралия и Германия. Их результаты подчеркивают важность социальных связей, образа жизни и факторов, которые не полностью отражаются показателями ВВП.

Как рассчитывается уровень счастья?

В основе отчета лежит так называемая «лестница Кантрила» — шкала от 0 до 10, с помощью которой оценивается удовлетворенность жизнью в 147 странах. В исследовании участвуют более 100 000 человек, а итоговые оценки усредняются за период с 2023 по 2025 годы, что позволяет точнее отразить уровень благополучия и снизить статистические погрешности.

Высокий доход не всегда означает более высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Многие развитые экономики — включая США, Канаду, Великобританию и большую часть Западной Европы — сосредоточены в узком диапазоне оценок от 6,7 до 6,9 балла. Хотя это по-прежнему высокие показатели по мировым меркам, такая «скученность» значений указывает на определенное плато в ощущении благополучия среди богатых стран.

В то же время ряд государств Восточной Европы, таких как Польша и Эстония, постепенно поднимаются в рейтинге, что свидетельствует об улучшении условий жизни и социальной среды. Россия занимает 79-место в мире с оценкой в 5,8 балла.

В Азии самым «счастливым» государством остается Тайвань, занимающий 26-е место — значительно выше Японии (61-е) и Китая (65-е). В Африке лидирует Маврикий, чему возможно способствуют относительно низкий уровень коррупции и высокая продолжительность жизни.


18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

17 марта, 15:15
Татьяна Зайцева

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.

# раскопки
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

