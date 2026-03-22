Мужчина создал индивидуальную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
В 2024 году австралийский предприниматель в сфере технологий Пол Конингем узнал, что его собака умирает от рака. Тогда он решил самостоятельно создать для нее персонализированную вакцину от рака с помощью ChatGPT.
Пол Конингем 17 лет занимался анализом данных и машинным обучением, но опыта в биологии у него не было. Однако в 2024 году ветеринар диагностировал у его собаки Рози тучноклеточную опухоль. Химиотерапия замедлила распространение опухоли, но не смогла уменьшить ее.
Тогда мужчина решил создать персонализированную вакцину от рака для собаки и обратился к ChatGPT. Мужчина потратил 3 000 долларов, чтобы секвенировать здоровую ДНК Рози, а также ДНК ее опухоли в Университете Нового Южного Уэльса, а затем с помощью ИИ-инструментов выявил мутации, вызывающие у собаки рак. Так он определил потенциальные мишени для лекарств.
Фармацевтическая компания отказалась предоставить перспективное иммунотерапевтическое лекарство. Тогда мужчина обратился в Институт РНК Университета Нового Южного Уэльса, чтобы изготовить индивидуальную мРНК-вакцину по формуле, созданной с помощью нейросети.
В декабре 2025 года Рози получила первую инъекцию, а к середине марта 2026 года опухоль, как утверждает мужчина, уменьшилась примерно на 75%.
По словам исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, это первая персонализированная противораковая вакцина, созданная для собаки. Директор Института РНК Полл Тордарсон отметил, что в конечном счете этот подход будет использоваться для помощи людям.
