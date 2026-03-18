Веха в космосе: SpaceX вывела на орбиту 10-тысячный активный спутник Starlink
Спустя почти семь лет после начала развертывания своей орбитальной интернет-сети на низкой околоземной орбите, компания SpaceX теперь располагает более чем 10 000 активных спутников Starlink.
Во вторник, 17 марта 2026 года, компания Илона Маска запустила сразу две новые партии спутников связи, в общей сложности 54 аппарата. Юбилейный, 10 000-й спутник находился на борту первой ракеты Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту 25 спутников с базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии. Второй запуск добавил еще 29 спутников, стартовавших со станции военно-космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
В настоящее время группировка Starlink насчитывает 10 049 аппаратов, из которых все, кроме десяти, находятся в рабочем состоянии, согласно данным специалиста по отслеживанию спутников Джонатана Макдауэлла. Всего с мая 2019 года было запущено еще 1 509 спутников Starlink, однако они уже сошли с орбиты, вошли в атмосферу Земли и сгорели.
Первая миссия (группа 17–24) была запущена с комплекса в Калифорнии. Первая ступень ракеты Falcon 9 (B 1088) выполнила свой 14-й полет и успешно села на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.
Вторая партия спутников (группа 10–46) была запущена с комплекса SLC 40 во Флориде. Первая ступень ракеты Falcon 9 (B 1090) вернулась на Землю уже в 11-й раз, совершив посадку на платформу A Shortfall of Gravitas, размещенную в Атлантическом океане.
Запуск с мыса Канаверал стал 34-й миссией Falcon 9 в этом году и 378-м запуском Starlink за всю историю программы.
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
