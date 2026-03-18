Веха в космосе: SpaceX вывела на орбиту 10-тысячный активный спутник Starlink

Спустя почти семь лет после начала развертывания своей орбитальной интернет-сети на низкой околоземной орбите, компания SpaceX теперь располагает более чем 10 000 активных спутников Starlink.

Запуск спутников Starlink / © SpaceX

Во вторник, 17 марта 2026 года, компания Илона Маска запустила сразу две новые партии спутников связи, в общей сложности 54 аппарата. Юбилейный, 10 000-й спутник находился на борту первой ракеты Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту 25 спутников с базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии. Второй запуск добавил еще 29 спутников, стартовавших со станции военно-космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В настоящее время группировка Starlink насчитывает 10 049 аппаратов, из которых все, кроме десяти, находятся в рабочем состоянии, согласно данным специалиста по отслеживанию спутников Джонатана Макдауэлла. Всего с мая 2019 года было запущено еще 1 509 спутников Starlink, однако они уже сошли с орбиты, вошли в атмосферу Земли и сгорели.

Первая миссия (группа 17–24) была запущена с комплекса в Калифорнии. Первая ступень ракеты Falcon 9 (B 1088) выполнила свой 14-й полет и успешно села на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.

Вторая партия спутников (группа 10–46) была запущена с комплекса SLC 40 во Флориде. Первая ступень ракеты Falcon 9 (B 1090) вернулась на Землю уже в 11-й раз, совершив посадку на платформу A Shortfall of Gravitas, размещенную в Атлантическом океане.

Запуск с мыса Канаверал стал 34-й миссией Falcon 9 в этом году и 378-м запуском Starlink за всю историю программы.