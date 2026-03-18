Blue Origin сообщила, как собирается защищать Землю от астероидов

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, объединяет усилия с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также с учеными из Лаборатории реактивного движения и Калифорнийского технологического института, чтобы разработать способы защиты Земли от астероидов, которые могут представлять угрозу столкновения.

Рендер космической платформы Blue Ring / © Blue Origin

Проект получил название NEO Hunter («Охотник за околоземными объектами») и предполагает интеграцию технологий планетарной защиты в существующую космическую платформу Blue Ring. Эта миссия будет использовать несколько подходов для обнаружения, анализа и отклонения траекторий астероидов.

Платформа Blue Ring — это модульная спутниковая система, способная нести до 4 000 килограммов полезной нагрузки, распределенной между 13 портами. Она предназначена для работы на низкой околоземной орбите, геостационарной орбите, в окололунном пространстве, а также в миссиях к Марсу и другим дальним объектам.

Миссия NEO Hunter будет проходить в несколько этапов. На первом этапе аппарат выпустит группу малых спутников (кубсатов), которые сблизятся с потенциально опасным объектом и изучат его характеристики — состав, массу и плотность. Эти данные помогут определить наиболее эффективный способ воздействия.

Одним из методов станет использование ионного излучателя: аппарат сможет направлять поток заряженных частиц на астероид, постепенно изменяя его орбиту. Этот принцип похож на работу ионных двигателей, применяемых в космических аппаратах, включая миссию DART.

Если астероид окажется слишком крупным или быстрым, миссия перейдет ко второму этапу — так называемому «кинетическому воздействию». Этот метод уже был продемонстрирован в рамках миссии DART, когда в 2022 году космический аппарат столкнулся с астероидом Диморф, изменив его орбиту вокруг более крупного астероида Дидим.

Аналогичным образом NEO Hunter сможет направить себя на астероид и врезаться в него на скорости до 36 370 километров в час. Перед столкновением будет выпущен небольшой спутник Slamcam, который зафиксирует момент удара и подтвердит успех миссии.

В компании отметили, что такие проекты демонстрируют потенциал коммерческих космических платформ для выполнения научных задач, исследований и миссий по защите планеты.

Платформа Blue Ring также рассматривается для других задач, включая использование в качестве ретранслятора связи у Марса.