Астрономы усомнились в лунном происхождении квазиспутника Земли

По мнению ученых, знаменитый объект Камоалева может оказаться не обломком Луны, как предполагалось до сих пор. Новые расчеты показали, что он вполне может быть астероидом из Главного пояса между Марсом и Юпитером.

Примерно 60-метровый астероид 469219 Камоалева обращается вокруг Солнца, но постоянно держится примерно в 10-50 миллионах километров от Земли. По оценкам астрономов, так продолжается уже около 100 последних лет и может продлиться еще как минимум несколько веков.

Это не единственный известный объект, временно «сопровождающий» нашу планету: есть еще, например, 2010 TK 7 и 2020 XL 5 , которые все время движутся по ее же орбите, только всегда «обгоняют». Такие астероиды называют греками, а если они следуют позади планеты — троянцами. Впрочем, часто для простоты троянцами именуют и те, и другие.

Камоалева от них отличается тем, что не «висит» относительно Земли на одном и том же месте: гравитация нашей планеты все время смещает орбиту небесного тела так, что возникает ложное впечатление его обращения вокруг Земли. Такие объекты получили название квазиспутников или квазилун.

Несколько лет назад планетологи решили сравнить спектр отражаемого от Камоалева света с таковым от лунной поверхности и образцов грунта, доставленных в годы программы «Аполлон». Выяснилось, что они практически неотличимы. Так возникла версия, которая господствует до сих пор: о том, что «псевдолуна» — обломок настоящей, выбитый когда-то с ее поверхности ударом массивного астероида.

Появились даже предположения о конкретном месте того удара. Есть подозрение, что это может быть 22-километровый кратер Джордано Бруно на обратной стороне Луны либо 85-километровый кратер Тихо, различимый с Земли невооруженным глазом. Обе структуры, по геологическим меркам, очень молодые.

Однако команда астрономов из Китая считает, что пока не стоит спешить с выводами о «родстве» квазиспутника с Луной. В недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, они изложили альтернативную версию.

По мнению ученых, Камоалева могла приобрести «луноподобный» спектр после долгих миллионов лет воздействия космической радиации и микрометеоритной бомбардировки, а на самом деле не иметь никакого отношения к естественному спутнику Земли. Вместо этого астероид может оказаться прибывшим из Главного пояса между Марсом и Юпитером.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования понаблюдали за эволюцией орбит 42 825 реальных объектов Главного пояса в течение 100 миллионов лет. Выбирали не произвольные небесные тела, а расположенные в трех примечательных регионах. В одном из них астероиды часто движутся «ритмично» с Сатурном: их орбиты во время каждого оборота чуть смещаются, и это происходит синхронно с точно такой же прецессией орбиты газового гиганта. Из-за этого он влияет на астероиды, что может постепенно приводить к их миграции ближе к Солнцу.

Прямо возле зоны такого резонанса расположена другая интересная группа астероидов — семейство Флоры, которое считают скоплением обломков большого небесного тела. Камни оттуда чаще других попадают под власть Сатурна.

Наконец, в еще одном регионе Главного пояса похожее воздействие оказывает Юпитер, потому что астероиды там обращаются вокруг Солнца тоже в определенном «ритме» с ним: пока он совершает один оборот, маленькое небесное тело совершает, например, ровно два, три или больше. Это называется орбитальным резонансом и тоже приводит к усилению гравитационного взаимодействия с планетой.

Симуляция показала, что некоторые представители всех трех групп со временем действительно могут сместиться во внутреннюю часть системы, оказаться в окрестностях Земли и занять орбиту квазиспутника.

Это подчеркивает значимость миссии «Тяньвэнь-2» — зонда, который сейчас летит к астероиду Камоалева, чтобы собрать образцы его грунта и доставить их на Землю. Затем можно будет окончательно решить вопрос о связи объекта с Луной: у лунного вещества есть уникальные особенности.

