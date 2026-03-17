Наследие Древнего Рима: у Аппиевой дороги нашли рельефы с гладиаторами

Археологи на юге Италии обнаружили остатки римского погребального памятника, украшенного рельефами с изображениями гладиаторских поединков. По оценкам исследователей, сооружение относится к началу I века нашей эры.

Один из обнаруженных рельефов / © Superintendence of Archaeology of Caserta and Benevento

Сооружение было найдено в муниципалитете Аполлоза, рядом с историческим участком древней Аппиевой дороги — одной из главных транспортных артерий Римской республики, а позднее и Римской империи.

Об открытии объявило Министерство культуры Италии после предварительного исследования археологов из регионального управления по археологии, изобразительным искусствам и культурному ландшафту. Внимание к месту находки привлек доброволец, заметивший несколько крупных известняковых блоков, выступающих из земли на берегу ручья Серрентелла после сезонного наводнения. Камни частично выступали над поверхностью, что побудило власти начать систематические работы по извлечению и документированию находки.

Первичные исследования показали, что эти блоки являлись элементами круглого погребального монумента, изготовленного из местного известняка. По сохранившимся архитектурным элементам ученые предполагают, что диаметр сооружения составлял около двенадцати метров.

Во время раскопок было найдено около двадцати каменных блоков с гравированными рельефами, изображающими гладиаторов в бою. Подобная иконография редко встречается в погребальных сооружениях такого типа. Эксперты предполагают, что изображения гладиаторов могли отражать социальную принадлежность или профессиональные связи человека, в честь которого был воздвигнут памятник.

В период ранней Римской империи, особенно при правлении Августа, гладиаторские игры являлись важной частью общественных зрелищ и политического покровительства. Поэтому декоративная программа монумента может указывать на то, что человек, которому он посвящен, имел прямое или косвенное отношение к организации, финансированию или культурной среде гладиаторских представлений.

Археологи также обнаружили вход в подземную погребальную камеру, связанную с этим монументом. Внутри камеры на стенах были выявлены фрагменты настенной росписи, что свидетельствует о том, что гробница когда-то имела богато оформленную декоративную программу, сочетающую скульптурные и живописные элементы.

Хотя со временем памятник значительно разрушился, найденные архитектурные и декоративные элементы дают исследователям важные сведения, позволяющие восстановить его первоначальный облик и функцию.

Расположение монумента вдоль Аппиевой дороги соответствует традиционной римской погребальной практике. В античности эта дорога была известна как «Царица дорог» и являлась важнейшим инфраструктурным маршрутом, соединявшим Рим с южной частью Италии. Римская знать часто строила погребальные памятники вдоль оживленных дорог, чтобы их мемориалы были видны путешественникам и тем самым подчеркивали социальный статус и память о покойном.

Место находки расположено между древними поселениями Каудий и Монтесаркио, которые в античности входили в регион с активным римским присутствием. Исследователи считают, что расположение гробницы на этом пути также может указывать на высокий социальный статус человека, похороненного внутри.

После извлечения архитектурные фрагменты и скульптурные элементы были перевезены в рабочий центр археологического управления в городе Беневенто, где они сохраняются, каталогизируются и продолжают изучаться специалистами.