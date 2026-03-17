Наследие Древнего Рима: у Аппиевой дороги нашли рельефы с гладиаторами
Археологи на юге Италии обнаружили остатки римского погребального памятника, украшенного рельефами с изображениями гладиаторских поединков. По оценкам исследователей, сооружение относится к началу I века нашей эры.
Сооружение было найдено в муниципалитете Аполлоза, рядом с историческим участком древней Аппиевой дороги — одной из главных транспортных артерий Римской республики, а позднее и Римской империи.
Об открытии объявило Министерство культуры Италии после предварительного исследования археологов из регионального управления по археологии, изобразительным искусствам и культурному ландшафту. Внимание к месту находки привлек доброволец, заметивший несколько крупных известняковых блоков, выступающих из земли на берегу ручья Серрентелла после сезонного наводнения. Камни частично выступали над поверхностью, что побудило власти начать систематические работы по извлечению и документированию находки.
Первичные исследования показали, что эти блоки являлись элементами круглого погребального монумента, изготовленного из местного известняка. По сохранившимся архитектурным элементам ученые предполагают, что диаметр сооружения составлял около двенадцати метров.
Во время раскопок было найдено около двадцати каменных блоков с гравированными рельефами, изображающими гладиаторов в бою. Подобная иконография редко встречается в погребальных сооружениях такого типа. Эксперты предполагают, что изображения гладиаторов могли отражать социальную принадлежность или профессиональные связи человека, в честь которого был воздвигнут памятник.
В период ранней Римской империи, особенно при правлении Августа, гладиаторские игры являлись важной частью общественных зрелищ и политического покровительства. Поэтому декоративная программа монумента может указывать на то, что человек, которому он посвящен, имел прямое или косвенное отношение к организации, финансированию или культурной среде гладиаторских представлений.
Археологи также обнаружили вход в подземную погребальную камеру, связанную с этим монументом. Внутри камеры на стенах были выявлены фрагменты настенной росписи, что свидетельствует о том, что гробница когда-то имела богато оформленную декоративную программу, сочетающую скульптурные и живописные элементы.
Хотя со временем памятник значительно разрушился, найденные архитектурные и декоративные элементы дают исследователям важные сведения, позволяющие восстановить его первоначальный облик и функцию.
Расположение монумента вдоль Аппиевой дороги соответствует традиционной римской погребальной практике. В античности эта дорога была известна как «Царица дорог» и являлась важнейшим инфраструктурным маршрутом, соединявшим Рим с южной частью Италии. Римская знать часто строила погребальные памятники вдоль оживленных дорог, чтобы их мемориалы были видны путешественникам и тем самым подчеркивали социальный статус и память о покойном.
Место находки расположено между древними поселениями Каудий и Монтесаркио, которые в античности входили в регион с активным римским присутствием. Исследователи считают, что расположение гробницы на этом пути также может указывать на высокий социальный статус человека, похороненного внутри.
После извлечения архитектурные фрагменты и скульптурные элементы были перевезены в рабочий центр археологического управления в городе Беневенто, где они сохраняются, каталогизируются и продолжают изучаться специалистами.
Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
В условиях повышения уровня Мирового океана под угрозой находятся прибрежные экосистемы и их обитатели. Ученые из Нидерландов выявили необычный механизм, позволяющий защищать песчаные берега от разрушения.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.
Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
2 Ноября, 2018
Семь шагов за горизонт
29 Января, 2015
Несбывшиеся мировые прогнозы
11 Марта, 2016
Космическая еда
