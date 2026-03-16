Пейзажи, свет и растения: представлены лучшие снимки конкурса International Garden Photographer of the Year
Жюри конкурса Международный садовый фотограф года (International Garden Photographer of the Year) объявило победителей своего 19-го соревнования, представив широкий спектр фотографий природы, садов и ландшафтов со всего мира.
Главную награду конкурса IGPOTY-19 получил Марк Хетерингтон за снимок «Грейндж Пал на рассвете», который также занял первое место в номинации «Жизненное пространство». Фотография сделана в местности Борроудейл в английском регионе Озерный край. На ней изображены вересковые пустоши, серебристые березы и теплый свет заходящего солнца.
Победители остальных номинаций демонстрируют все разнообразие тем, которые охватывает конкурс — от абстрактных ландшафтных композиций до детальных макроснимков растений и грибов.
В номинации «Абстрактное представление» первое место занял Иэн Гилмор со снимком «Осенний шквал», созданным в графстве Западный Йоркшир.
В номинации «Прекрасные сады» победителем стал Стивен Стадд со снимком, сделанным в Эксбери-Гарденс. Фотография запечатлела весенний солнечный свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев и освещающий яркие сезонные краски сада.
В номинации «Красота растений» первое место заняла Элисон Тинсон со снимком, снятым в Безье. На фотографии изображен георгин.
Стивен Стадд также одержал еще одну победу — в номинации «Производство и планета» за фотографию «Восстановление мангровых лесов». Снимок показывает проекты восстановления мангровых лесов на побережье, которые поддерживают рыбный промысел, защищают прибрежные сообщества и одновременно помогают накапливать значительные объемы углерода.
В номинации «Деревья, перелески и лесные массивы» первое место занял Грант Буллок со снимком «Глен Аффрик». Фотография демонстрирует контраст зеленых сосновых лесов и фиолетовых берез, снятых с высоты над линией деревьев.
Фотограф Бернадетт Бенц стала победительницей номинации «Пейзажи с полевыми цветами» со снимком, сделанным на альпийском плато в Италии. На нем изображена пушица Шейхцера — охраняемое альпийское растение с характерными белыми шарообразными соцветиями.
В номинации «Дикая природа в саду» первое место заняла Пердита Петцль с фотографией бабочки восточный фестон. Этот вид считается одним из самых редких в Юго-Восточной Европе и часто встречается рядом с виноградниками.
Наконец, в номинации «Мир грибов» победил Тони Норт со снимком «Аметистовый обманщик». На фотографии изображена пара грибов «аметистовый обманщик» рядом с мухой.
В целом победители 19-го конкурса наглядно демонстрируют разнообразие тем, определяющих конкурс International Garden Photographer of the Year: от садовых ландшафтов и проектов экологического восстановления до дикой природы и сложной макрофотографии. Работы призеров и финалистов в каждой номинации представлены на официальном сайте конкурса.
Антиген стволовых клеток простаты (PSCA) — это белок, который участвует в патогенезе заболеваний предстательной железы. Его вторая роль касается развития болезни Альцгеймера и других неврологических патологий. Новая статья ученых из МФТИ и ИБХ РАН с соавторами описала структуру PSCA, его фармакологические свойства и участие в нейровоспалении, что поможет создать новые лекарства.
Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.
Необычная фасолевидная форма Хаумеа давно вызывает вопросы о ее внутреннем строении, а главное — о том, можно ли даже при достаточно больших размерах небесного тела считать его карликовой планетой. Астрономы нашли возможность решить этот вопрос с помощью наблюдений Хаумеа в момент необычного события — затмения ею звезды.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Употребление марихуаны чревато проблемами с памятью: психологи обнаружили, что под действием каннабиса люди чаще «вспоминали» слова, которых никогда не слышали, и хуже справлялись с задачами на разные виды памяти, включая необходимые в повседневной жизни.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
22 Мая, 2016
Очень необычная медицина прошлого
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
