Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
16 марта, 08:57
Рейтинг: +572
Посты: 860

Пейзажи, свет и растения: представлены лучшие снимки конкурса International Garden Photographer of the Year

Жюри конкурса Международный садовый фотограф года (International Garden Photographer of the Year) объявило победителей своего 19-го соревнования, представив широкий спектр фотографий природы, садов и ландшафтов со всего мира.

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Mark Hetherington
Главную награду конкурса IGPOTY-19 получил Марк Хетерингтон за снимок «Грейндж Пал на рассвете», который также занял первое место в номинации «Жизненное пространство». Фотография сделана в местности Борроудейл в английском регионе Озерный край. На ней изображены вересковые пустоши, серебристые березы и теплый свет заходящего солнца.

Победители остальных номинаций демонстрируют все разнообразие тем, которые охватывает конкурс — от абстрактных ландшафтных композиций до детальных макроснимков растений и грибов.

 Победитель в номинации «Абстрактное представление» / © Ian Gilmour

В номинации «Абстрактное представление» первое место занял Иэн Гилмор со снимком «Осенний шквал», созданным в графстве Западный Йоркшир. 

Победитель в номинации «Прекрасные сады» / © Stephen Studd

В номинации «Прекрасные сады» победителем стал Стивен Стадд со снимком, сделанным в Эксбери-Гарденс. Фотография запечатлела весенний солнечный свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев и освещающий яркие сезонные краски сада.

Победитель в номинации «Красота растений» / © Alison Tinson

В номинации «Красота растений» первое место заняла Элисон Тинсон со снимком, снятым в Безье. На фотографии изображен георгин.

Победитель в номинации «Производство и планета» / © Stephen Studd

Стивен Стадд также одержал еще одну победу — в номинации «Производство и планета» за фотографию «Восстановление мангровых лесов». Снимок показывает проекты восстановления мангровых лесов на побережье, которые поддерживают рыбный промысел, защищают прибрежные сообщества и одновременно помогают накапливать значительные объемы углерода.

Победитель в номинации «Деревья, перелески и лесные массивы» / © Grant Bulloch

В номинации «Деревья, перелески и лесные массивы» первое место занял Грант Буллок со снимком «Глен Аффрик». Фотография демонстрирует контраст зеленых сосновых лесов и фиолетовых берез, снятых с высоты над линией деревьев.

Победитель в номинации «Пейзажи с полевыми цветами» / © Bernadette Benz

Фотограф Бернадетт Бенц стала победительницей номинации «Пейзажи с полевыми цветами» со снимком, сделанным на альпийском плато в Италии. На нем изображена пушица Шейхцера — охраняемое альпийское растение с характерными белыми шарообразными соцветиями.

Победитель в номинации «Дикая природа в саду» / © Perdita Petzl

В номинации «Дикая природа в саду» первое место заняла Пердита Петцль с фотографией бабочки восточный фестон. Этот вид считается одним из самых редких в Юго-Восточной Европе и часто встречается рядом с виноградниками.

Победитель в номинации «Мир грибов» / © Tony North

Наконец, в номинации «Мир грибов» победил Тони Норт со снимком «Аметистовый обманщик». На фотографии изображена пара грибов «аметистовый обманщик» рядом с мухой.

В целом победители 19-го конкурса наглядно демонстрируют разнообразие тем, определяющих конкурс International Garden Photographer of the Year: от садовых ландшафтов и проектов экологического восстановления до дикой природы и сложной макрофотографии. Работы призеров и финалистов в каждой номинации представлены на официальном сайте конкурса.

[miniorange_social_login]

