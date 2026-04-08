Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

О создании «Зеркальной линии» в январе 2021 года объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он заявил, что стремится реализовать проект, столь же знаковый и вечный, как египетские пирамиды.

Планировалось, что «Зеркальная линия» будет состоять из двух параллельных зданий высотой 500 метров, протянувшихся на 120 километров через пустынные, прибрежные и горные ландшафты. Под ними пройдет высокоскоростная железная дорога, соединяющая все части города.

Изначально строительство предполагали завершить к 2030 году, однако, по данным на сегодняшний день, власти Эр-Рияда признали недостатки этого чрезвычайно амбициозного проекта, и теперь он может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров, а стройку остановили.

Эти изменения произошли на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.