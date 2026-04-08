Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»
Представители проекта Soar Atlas недавно опубликовали видеоролик, в котором собрали спутниковые снимки, демонстрирующие процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) в Саудовской Аравии.
О создании «Зеркальной линии» в январе 2021 года объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он заявил, что стремится реализовать проект, столь же знаковый и вечный, как египетские пирамиды.
Планировалось, что «Зеркальная линия» будет состоять из двух параллельных зданий высотой 500 метров, протянувшихся на 120 километров через пустынные, прибрежные и горные ландшафты. Под ними пройдет высокоскоростная железная дорога, соединяющая все части города.
Изначально строительство предполагали завершить к 2030 году, однако, по данным на сегодняшний день, власти Эр-Рияда признали недостатки этого чрезвычайно амбициозного проекта, и теперь он может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров, а стройку остановили.
Эти изменения произошли на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
У северного побережья второго по величине острова Фиджи нашли участок суши площадью 3000 квадратных метров, на 70-90% состоящий из раковин съедобных моллюсков. Радиоуглеродная датировка показала, что отложениям около 1200 лет — скорее всего, остров сформировался из отходов древних поселенцев, веками перерабатывавших моллюсков на этом месте.
Новое исследование показало, что самые распространенные методы терапии самоповреждений, которые помогают женщинам, для мужчин практически бесполезны. Более того, после стандартного лечения мужчины продолжают наносить себе повреждения даже чаще, чем те, кто не получал помощи вовсе.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
9 Августа, 2020
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
24 Июля, 2021
Древняя Армения. Несправедливо забытая история
15 Декабря, 2021
В погоне за миллионом кубитов
