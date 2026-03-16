Район-бамбук: архитекторы соединили природу и урбанизм на юге Китая
Американское архитектурное бюро Pelli Clarke & Partners разработало городской район, вдохновленный бамбуком, рядом с новой высокоскоростной железнодорожной станцией в городе Ибин на юге Китая.
Район площадью 836 000 квадратных метров, расположенный к западу от недавно открытой станции высокоскоростной железной дороги Ибина в провинции Сычуань, стал зоной без автомобильного движения. Он включает торговый комплекс, музей цифрового искусства и четыре многофункциональные башни, расположенные вокруг центрального парка.
Pelli Clarke & Partners разработали генеральный план, учитывая холмистый рельеф Ибина и близость к Шунаньский бамбуковый лес — крупнейшему и старейшему национальному парку бамбука в Китае.
По словам бюро, зеленые крыши, террасы с растениями и пешеходные улицы на открытом воздухе имитируют слои лесного покрова.
Центром нового района станет сложная система пространств, распределенных на три уровня: на наземном расположены пешеходные дорожки и водные каналы, на первом уровне — приподнятые переходы, а над парком тянется изысканная сеть белых навесов, создающих тень для прохожих в жаркие летние дни.
Эти белые ленты продолжаются за пределы парка, соединяя основную торговую зону с башнями на краях района. Волнообразные решетчатые конструкции на крыше павильонов в парке повторяют естественный рельеф. По словам бюро, дизайн этих решеток был вдохновлен уникальной горизонтальной корневой системой бамбука, которая соединяет группы растений над землей.
На восточной стороне парка, напротив железнодорожной станции, расположен торговый комплекс Yibin Place, объединяющий крытый торговый центр и ряд отдельно стоящих павильонов. Их расположение создает впечатление улицы, проходящей вдоль парка.
Торговые павильоны украшены зелеными крышами с плавными линиями, вдохновленными опавшими листьями бамбука. На противоположной стороне парка находится музей цифрового искусства, созданный совместно с Sichuan Provincial Architectural Design & Research Institute. Его скульптурный фасад облицован алюминиевыми панелями, создающими оболочку для больших выставочных залов без колонн.
Симметрично по обе стороны парка построены пары башен высотой 23 и 33 этажа. Изгибы и вертикальная артикуляция фасадов имитируют стиль каллиграфии бамбука.
