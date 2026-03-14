Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пожилую американку арестовали на несколько месяцев из-за ошибки ИИ

В США полиция при расследовании банковского мошенничества ошибочно опознала пожилую женщину с помощью искусственного интеллекта. Американка провела в тюрьме почти шесть месяцев.

Анджела Липпс / © Matt Henson, WDAY

50-летняя Анджела Липпс — мать троих взрослых детей, также у нее есть пятеро внуков. Почти всю жизнь она прожила в Теннесси, лишь иногда путешествуя в соседние штаты.

Однако летом 2025 года ее задержала полиция. Из-за системы распознавания лиц Липпс стала главной подозреваемой в деле об организованном банковском мошенничестве.

Женщину поместили в камеру предварительного заключения в Теннесси, где она провела четыре месяца. Находясь в заключении, она узнала, что ее обвиняют в преступлениях, совершенных в Северной Дакоте.

Телеканал WDAY News запросил доступ к этому делу. Детективы расследовали несколько случаев банковского мошенничества. На записях видно, как неизвестная женщина использовала поддельное удостоверение личности военнослужащего армии США, чтобы снять со счетов десятки тысяч долларов.

Полиция использовала программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы помочь идентифицировать женщину. Программа решила, что преступления совершила Липпс. Согласно судебным документам, следователь потом просмотрел аккаунты женщины в социальных сетях и фотографию водительских прав. В своем обвинительном документе он написал, что Липпс стала подозреваемой на основании черт лица, типа телосложения, прически и цвета кожи.

Полицейские из Северной Дакоты забрали Липпс из тюремной камеры спустя 108 дней после ареста. На следующий день она впервые смогла оспорить обвинения в зале суда Северной Дакоты.

Ее интересы представлял адвокат Джей Гринвуд. Вскоре он попросил у Липпс банковские записи. Примерно спустя полтора месяца после заседания суда представители полиции впервые встретились с Липпс в следственном изоляторе и опросили ее.

Банковские записи показали, что женщина находилась в Теннесси, примерно в 2000 километров от места совершения преступлений. В канун Рождества дело прекратили, а женщину освободили из-под ареста. Однако у Липпс не сразу получилось вернуться домой. Когда ее арестовали, она была в летней одежде, а освободили ее уже зимой.

Местная полиция не стала покрывать ее расходы на возвращение домой. В итоге правозащитные организации помогли женщине оплатить гостиничный номер и купить еду, а потом вернуться в Теннесси. Однако, находясь в тюрьме, она не имела возможности оплатить счета и в итоге потеряла дом, машину и собаку.