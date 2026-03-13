Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Robinson показала первый автономный вертолет R66 «Turbinetruck»
Компания Robinson Helicopter Company сделала крупный шаг в сферу беспилотной авиации, объявив о создании новой дочерней структуры Robinson Unmanned — и представив автономный вертолет R66 «Turbinetruck».
О запуске объявили в первый день Verticon — крупнейшей ежегодной выставки индустрии вертикального взлета. В состав Robinson Unmanned вошла компания Ascent AeroSystems, разработчик малых беспилотных систем, приобретенная Robinson в 2024 году.
Самым заметным и самым новым пополнением беспилотной линейки компании стал R66 «Turbinetruck», в котором чрезвычайно успешный вертолет R66 Turbine превращается в высокоэффективную беспилотную платформу.
Аппарат создается с использованием системы автономного управления Sikorsky Matrix и будет иметь полезную нагрузку около 680 килограммов. Он сможет работать как под дистанционным управлением оператора, так и полностью автономно.
«Turbinetruck» разрабатывается как для военного, так и для коммерческого применения, однако в ближайшей перспективе более крупный рынок, по мнению Robinson, находится в оборонной сфере. Здесь компания видит огромный потенциал в использовании машины для поддержки военной логистики в труднодоступных и плохо оснащенных районах.
В носовой части вертолета расположены две распашные створки, позволяющие погрузчику напрямую помещать груз внутрь фюзеляжа.
В гражданском секторе Robinson особенно выделяет нефтегазовую отрасль, где Turbinetruck может использоваться для перевозки оборудования или срочных запасных частей. Еще одним возможным рынком он считает доставку почты и посылок для логистических компаний.
Каркас первого Turbinetruck уже изготовлен на заводе Robinson в Торрансе (штат Калифорния). В ближайшее время на предприятии Sikorsky в Стратфорде (штат Коннектикут) начнутся работы по интеграции системы Matrix.
Компания Robinson рассчитывает отправить вертолет R66 «Turbinetruck» в первый полет в начале 2027 года.
Распределение невидимой материи вокруг сливающихся черных дыр и в космическом пространстве способно искажать форму гравитационных волн, которые ученые ловят с помощью интерферометров. К такому выводу астрофизики пришли, проанализировав потенциальное влияние темной материи на движение компактных объектов и распространение гравитационных сигналов.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Бактерии вида Roseburia inulinivorans напрямую повлияли на объем мускулатуры и размер клеточных волокон. Микроб специфически изменял метаболизм сложных аминокислот и стимулировал рост быстрых волокон. Наличие микроорганизма в кишечнике пожилых людей строго коррелировало с высокой силой.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
