Robinson показала первый автономный вертолет R66 «Turbinetruck»

Компания Robinson Helicopter Company сделала крупный шаг в сферу беспилотной авиации, объявив о создании новой дочерней структуры Robinson Unmanned — и представив автономный вертолет R66 «Turbinetruck».

Автономный вертолет R66 «Turbinetruck» / © Sikorsky / Robinson

О запуске объявили в первый день Verticon — крупнейшей ежегодной выставки индустрии вертикального взлета. В состав Robinson Unmanned вошла компания Ascent AeroSystems, разработчик малых беспилотных систем, приобретенная Robinson в 2024 году.

Самым заметным и самым новым пополнением беспилотной линейки компании стал R66 «Turbinetruck», в котором чрезвычайно успешный вертолет R66 Turbine превращается в высокоэффективную беспилотную платформу.

Аппарат создается с использованием системы автономного управления Sikorsky Matrix и будет иметь полезную нагрузку около 680 килограммов. Он сможет работать как под дистанционным управлением оператора, так и полностью автономно.

«Turbinetruck» разрабатывается как для военного, так и для коммерческого применения, однако в ближайшей перспективе более крупный рынок, по мнению Robinson, находится в оборонной сфере. Здесь компания видит огромный потенциал в использовании машины для поддержки военной логистики в труднодоступных и плохо оснащенных районах.

В носовой части вертолета расположены две распашные створки, позволяющие погрузчику напрямую помещать груз внутрь фюзеляжа.

В гражданском секторе Robinson особенно выделяет нефтегазовую отрасль, где Turbinetruck может использоваться для перевозки оборудования или срочных запасных частей. Еще одним возможным рынком он считает доставку почты и посылок для логистических компаний.

Каркас первого Turbinetruck уже изготовлен на заводе Robinson в Торрансе (штат Калифорния). В ближайшее время на предприятии Sikorsky в Стратфорде (штат Коннектикут) начнутся работы по интеграции системы Matrix.

Компания Robinson рассчитывает отправить вертолет R66 «Turbinetruck» в первый полет в начале 2027 года.