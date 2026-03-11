Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Hyundai приступила к созданию гиперзвуковой ракеты для Южной Кореи

Hyundai Rotem, оборонное и железнодорожное подразделение группы Hyundai Motor Group, недавно поставило цель наладить серийное производство гиперзвуковых ракет к 2035 году. Новый проект будет реализован совместно с государственным Агентством оборонных разработок Кореи (ADD).

Иллюстративное изображение ракеты / © Getty Images

Сотрудничество сосредоточено на создании гиперзвуковых ракет, которые благодаря высокой скорости и способности выполнять уклоняющиеся маневры могут наносить удары на огромных расстояниях в течение считаных часов, оставаясь крайне сложной целью для современных средств перехвата.

Как сообщило издание Korea Times, Сеул стремится ускорить развитие собственных гиперзвуковых технологий на фоне растущей обеспокоенности тем, что соседние страны уже обладают или активно создают такие виды вооружений.

Недавно Hyundai Rotem получило ключевую технологию, позволяющую обеспечить устойчивую тягу для гиперзвуковых летательных аппаратов. Во время испытаний 2024 года система HyCore достигла скорости свыше 7350 километров в час на высоте примерно 23 километра, что позволило собрать большой объем данных для следующего этапа разработки. По внутренним оценкам компании, при сохранении текущих темпов работы запуск серийного производства к 2035 году выглядит вполне реалистичным.

Этот проект стал частью усилий Южной Кореи по укреплению военного преимущества на фоне региональной гонки вооружений. КНДР занимается гиперзвуковыми технологиями с 2021 года. Китай, в свою очередь, уже располагает действующими гиперзвуковыми системами, такими как DF-17, впервые продемонстрированными в 2019 году. Япония также ведет разработку собственных гиперзвуковых ракет и планирует к 2027 году развернуть их производство.

Инициатива HyCore — еще одно свидетельство того, насколько далеко Hyundai вышла за рамки автомобильной промышленности. Помимо этого, благодаря владению компанией Boston Dynamics, корпорация также закрепилась среди лидеров рынка гуманоидной робототехники.