Уведомления
Hyundai приступила к созданию гиперзвуковой ракеты для Южной Кореи
Hyundai Rotem, оборонное и железнодорожное подразделение группы Hyundai Motor Group, недавно поставило цель наладить серийное производство гиперзвуковых ракет к 2035 году. Новый проект будет реализован совместно с государственным Агентством оборонных разработок Кореи (ADD).
Сотрудничество сосредоточено на создании гиперзвуковых ракет, которые благодаря высокой скорости и способности выполнять уклоняющиеся маневры могут наносить удары на огромных расстояниях в течение считаных часов, оставаясь крайне сложной целью для современных средств перехвата.
Как сообщило издание Korea Times, Сеул стремится ускорить развитие собственных гиперзвуковых технологий на фоне растущей обеспокоенности тем, что соседние страны уже обладают или активно создают такие виды вооружений.
Недавно Hyundai Rotem получило ключевую технологию, позволяющую обеспечить устойчивую тягу для гиперзвуковых летательных аппаратов. Во время испытаний 2024 года система HyCore достигла скорости свыше 7350 километров в час на высоте примерно 23 километра, что позволило собрать большой объем данных для следующего этапа разработки. По внутренним оценкам компании, при сохранении текущих темпов работы запуск серийного производства к 2035 году выглядит вполне реалистичным.
Этот проект стал частью усилий Южной Кореи по укреплению военного преимущества на фоне региональной гонки вооружений. КНДР занимается гиперзвуковыми технологиями с 2021 года. Китай, в свою очередь, уже располагает действующими гиперзвуковыми системами, такими как DF-17, впервые продемонстрированными в 2019 году. Япония также ведет разработку собственных гиперзвуковых ракет и планирует к 2027 году развернуть их производство.
Инициатива HyCore — еще одно свидетельство того, насколько далеко Hyundai вышла за рамки автомобильной промышленности. Помимо этого, благодаря владению компанией Boston Dynamics, корпорация также закрепилась среди лидеров рынка гуманоидной робототехники.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
