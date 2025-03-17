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Запуск первой частной миссии на Венеру перенесли на лето 2026 года
Инженеры Исследовательского центра Эймса NASA также сообщили, что на первый частный космический зонд, который отправится исследовать вторую планету от Солнца, установили теплозащитный экран.
Проектом отправки исследовательского зонда к Венере с 2022 года занимается компания Rocket Lab вместе со специалистами из Массачусетского технологического института.
В рамках миссии, рассчитанной всего на пять с половиной минут, спускаемый аппарат, отделившись от разгонного блока зонда, войдет в атмосферу Венеры и попытается найти органические молекулы в ее облаках.
Специалисты уже несколько раз переносили старт миссии из-за неготовности зонда, в последний раз они пропустили окно запуска в январе 2025 года и теперь ждут следующего, назначенного на лето 2026-го.
Однако на этот раз Rocket Lab планирует отправить зонд уже на ракете-носителе Neutron (который, правда, еще ни разу не летал), а не на своей «рабочей лошадке» Electron.
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