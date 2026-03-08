Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На территории Германии обнаружили поселение старше 2500 лет

В Германии во время строительства новой пожарной станции в Хюльхорсте обнаружили поселение возрастом более 2 500 лет. Эксперты назвали открытие «удачей для археологии». Находка помогает лучше понять, как была устроена повседневная жизнь той эпохи.

Вид на зону раскопок / © A. Koch, LWL-AfW

Археологи исследовали улицу Логагенвег, где муниципалитет строит новую пожарную станцию. Территория привлекла внимание специалистов из-за своего благоприятного расположения вблизи родника. По словам экспертов, доисторические поселения часто строили рядом с источниками воды.

Летом 2025 года археологи сняли верхний слой почвы в нескольких местах. Они сразу поняли, что более 2000 лет назад на этой территории проживали люди.

Исследователи обратили внимание на участки с измененным цветом почвы. Они свидетельствуют, что там раньше находились ямы для хранения или мусора. Наиболее ценными оказались небольшие пятна, указывающие на прежнее расположение деревянных опорных столбов. Эти особенности помогли археологам реконструировать планировку зданий.

Как рассказал руководитель раскопок Хишам Набо, команда обнаружила остатки большого жилого дома и двух небольших построек. Расположение главного дома свидетельствует о продуманной планировке, учитывающей направление ветра. Это показывает, что люди того времени обладали строительными знаниями и пониманием окружающей среды.

Извлеченные из ям артефакты помогли определить примерный возраст поселения. Исследователи достали оттуда фрагменты чаш с ручками, а также керамические сосуды с грубыми стенками. Эти находки однозначно указывают на ранний период доримского железного века — между 800 и 600 годами до нашей эры.

Фрагменты керамики / © S. Düvel, LWL-AfW

В дальнейшем исследователи планируют уточнить датировку поселения, сделав радиоуглеродный анализ древесного угля, извлеченного из ям. Ученые часто используют этот метод, так как археологические памятники могут содержать следы нескольких исторических периодов.

Несмотря на ценность находки, муниципалитет продолжит строительство пожарной станции. Археологи уже исследовали зону, которую затронет проект. Вероятно, древнее поселение простирается дальше на север, но это не препятствует строительству.