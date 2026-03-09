Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Смоделированная марсианская почва замедлила активность тихоходок, но вода исправила ситуацию

Ученые обнаружили, что активность тихоходок — ключевой показатель их здоровья — значительно снизилась, когда их поместили в смоделированный марсианский реголит. Однако промывка грунта водой смягчила влияние грунта на их активность.

На трех верхних изображениях — активные тихоходки в обычной земной среде, на песке пляжа. На четырех нижних изображениях — активные тихоходки после некоторого времени, проведенного в аналогах марсианских грунтов / © Corien Bakermans / Penn State

Когда исследователи рассматривают возможность отправки людей в неземную среду, им важно понимать, как окружающая среда повлияет на человека. Не менее важно и обратное понимание — человеческое влияние на окружающую среду. В какой-то мере понять это помогают микроскопические беспозвоночные тихоходки.

Исследователи знают, как ведут себя бактерии и грибы в смоделированном марсианском реголите. Однако у ученых пока мало данных о влиянии реголита на животных, даже таких микроскопических, как тихоходки.

Чтобы исправить это, международная группа ученых решила исследовать специфическое изолированное воздействие реголита на тихоходок. Они использовали два аналога марсианского реголита. Оба имитируют марсианскую почву, которую марсоход NASA Curiosity отобрал из отложения Rocknest в кратере Гейл. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Astrobiology.

Аналог реголита MGS-1 разработали как «глобальный» реголит, имитирующий поверхность Марса в целом. Другую версию — OUCM-1 — ученые создали позже для более точного воспроизводства конкретной области, в которой отбирали пробы

Авторы нового исследования смешивали активных тихоходок с образцами каждого симулянта реголита. Уровень активности тихоходок они проверяли с помощью микроскопа.

Ученые заметили, что в MGS-1 активность тихоходок значительно снизилась уже в течение двух дней. Его влияние оказалось более разрушительным, чем у OUCM-1, который также подавлял активность тихоходок, но значительно в меньшей степени.

У тихоходок есть два состояния: активное и спящее. Они впадают в глубокую спячку, например, при сильном обезвоживании. В этом состоянии они способны выжить даже в космическом вакууме и глубинах океана. После повторного увлажнения тихоходки могут вернуться в активное состояние. В активном состоянии они немного более уязвимы, но все равно способны пережить низкие температуры, нехватку пищи и другие сложные условия. Однако при воздействии MGS-1 микроскопические животные уже через два дня не проявляли никакой активности.

Исследователей удивило, что воздействие MGS-1 оказалось настолько разрушительным. Тогда они предположили, что в реголите содержится какое-то специфическое вещество, которое можно смыть. Ученые промыли MGS-1 водой и затем поместили в него новых особей. Эти животные практически не проявляли снижения активности.

Профессор микробиологии Пенсильванского государственного университета в Алтуне (США) Кориен Бакерманс предположил, что в MGS-1 содержатся какие-то вредные вещества, которые растворяются в воде — возможно, соли или какое-то другое соединение.

«Это стало неожиданностью, но в некотором смысле принесло пользу: получается, реголит может служить своего рода защитным механизмом, останавливающим загрязнение. С другой стороны, его можно промыть, чтобы он лучше подходил для выращивания растений или не причинял вреда людям при контакте», — пояснил Бакерманс, отметив, что ученые продолжают исследования.

Вода — дефицитный ресурс в космосе. Промывание реголита в такой ситуации нельзя назвать идеальным решением. Однако теперь ученые понимают, что вредный компонент можно удалить водой. Это помогает формировать полезную базу знаний.

© Corien Bakermans, Penn State News and Research

Реголит — не единственный фактор, который может влиять на активность живых организмов. Ученые также изучают другие условия, в том числе влияние атмосферного давления и колебания температур. Исследователи постепенно изучают влияние каждого фактора, разбирая систему на отдельные элементы. Каждый из них может создать потенциальную проблему или, напротив, помогать лучше понять вопросы планетарной защиты.