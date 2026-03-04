Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семаглутид, вероятно, может обратить повреждения суставов при остеоартрите

Семаглутид лежит в основе популярных препаратов Оземпик и Вегови. Международная группа ученых из США и Китая выяснила, что препарат не только способствует потере веса, но и может обратить повреждения тканей, вызванные остеоартритом.

Иллюстрация сравнения здорового колена и колена с остеоартритом / © BruceBlaus / Wikimedia Commons

Семаглутид известен как средство для лечения сахарного диабета 2 типа и снижения веса. Однако новое исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показало, что препарат также защитил суставы у мышей. Произошло это благодаря механизму, не связанному со снижением нагрузки из-за потери массы тела. Семаглутид повлиял метаболизм клеток, синтезирующих и поддерживающих здоровый хрящ.

Авторы также провели рандомизированное клиническое исследование с участием людей. Оно помогло оценить, как препарат влияет на боль, подвижность и разрушение тканей у пациентов с остеоартритом и ожирением.

Диабет, воспалительные процессы и ожирение — основные факторы прогрессирования остеоартрита. Препараты на основе семаглутида стимулируют выделение инсулина для регулирования уровня сахара в крови, а также подавляют аппетит. Можно предположить, что снижение веса облегчает течение остеоартрита за счет уменьшения нагрузки на суставы, но это работает не всегда.

Семаглутид, вероятно, влияет на здоровье суставов на более глубоком уровне. У людей и мышей, принимающих семаглутид, уменьшилась боль. Также препарат влиял на разрушение хряща. Исследователи заметили, что у мышей снижалось количество костных разрастаний, а повреждения синовиальной оболочки становились менее выраженными. Сравнив мышей, которым давали семаглутид, и грызунов из контрольной группы, ученые также выявили изменения в экспрессии почти 8 300 белков.

Ученые предположили, что наиболее важный биологический путь, на который влияет семаглутид, — так называемая ось GLP-1R–AMPK–PFKFB3. Это каскад соединений, определяющий, как клетки вырабатывают энергию. Семаглутид запускает этот каскад и меняет метаболизм хондроцитов — клеток здорового хряща.

У мышей с остеоартритом хондроциты в основном использовали гликолиз в качестве источника энергии. Гликолиз не требует кислорода, что позволяет быстро обеспечивать клетки энергией в условиях стресса или интенсивной нагрузки. Тем не менее, из-за нехватки кислорода гликолиз дает только две молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы.

После лечения семаглутидом менялся предпочтительный метаболический путь для хондроцитов — на окислительное фосфорилирование (OXPHOS). Этот процесс использует кислород и вырабатывает значительно больше энергии.

Чтобы выяснить, как процесс повлияет на людей, ученые набрали 20 добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет с ожирением и остеоартритом. Их разделили случайным образом на две группы. Одна группа получала гиалуронат натрия — форму гиалуроновой кислоты, которую используют для улучшения смазки суставов. Вторая группа получала дополнительно семаглутид.

Спустя 24 недели у пациентов, принимающих дополнительно семаглутид, снижение боли оказалось более выраженным. Также исследователи зафиксировали, что у них стали лучше работать коленные суставы. Как показала МРТ, у этой группы увеличилась толщина хряща. Ученые обратили внимание на признаки его роста во внутренних отделах сустава.

Во всем мире остеоартритом страдают около 600 миллионов человек. Исследование потенциально может повлиять на системы здравоохранения. Однако авторы отмечают, что результаты стоит воспринимать с осторожностью. Данные, полученные в экспериментах на животных, не всегда гарантируют аналогичный результат у людей в долгосрочной перспективе. Кроме того, применение семаглутида связано с побочными эффектами и рисками.