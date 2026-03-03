Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
12 миллиардов километров пробега: электромобили Tesla с Full Self-Driving достигли важного этапа испытаний
Спустя более десяти лет и после накопления 12 миллиардов километров данных мечта Илона Маска о полностью автономных машинах по-прежнему остается мечтой.
Продвинутая система помощи водителю (ADAS) компании Tesla, известная как Full Self-Driving (FSD – Supervised), в этом году достигла важной вехи — совокупный пробег превысил 12 миллиардов километров. Это приближает компанию к прогнозу Илона Маска о том, что 15 миллиардов километров данных обучения позволят масштабно внедрить автономное вождение без необходимости постоянного контроля.
Обещание Маска создать полностью автономный электромобиль появилось более десяти лет назад. В 2013 году он заявлял, что машины Tesla достигнут автономности уровня SAE Level 5 в течение одного–трех лет. Тогда функция называлась Autopilot, однако спустя шесть лет компания перешла к названию Full Self-Driving (FSD), добавив ряд расширенных возможностей. Со временем система несколько раз меняла обозначение, и в последней версии подчеркивается, что она требует постоянного контроля со стороны водителя.
Согласно официальному сайту Tesla, система Full Self-Driving (Supervised) способна под наблюдением водителя:
- выполнять перестроения;
- прокладывать маршрут и следовать ему;
- контролировать движение;
- парковать машину.
С помощью функции Smart Summon в мобильном приложении Tesla можно вызвать электромобиль — он самостоятельно проедет по парковке и подъедет к владельцу, например, ко входу в супермаркет или здание. Компания также демонстрировала возможность автономной доставки электромобилей.
В основе FSD лежит подход Tesla к автономному вождению, основанный на использовании камер видимого спектра и упрощенных двумерных карт. Этот метод отличается от решений компаний вроде Waymo и Cruise, которые применяют лидары и трехмерные карты для повышения точности навигации.
Для достижения конечной цели — автономности уровня 5 — Tesla делает ставку на накопленный пробег электромобилей с FSD как источник данных для обучения системы.
На странице FSD на сайте Tesla отображается счетчик совокупного пробега в реальном времени. Наблюдатель за деятельностью компании Сойер Мерритт отметил в соцсети X, что пять лет назад этот показатель составлял всего девять миллиардов километров. В течение следующих лет цифра значительно выросла.
Хотя этот результат впечатляет, он также подчеркивает прежнее заявление Маска о необходимости 15 миллиардов километров для масштабного внедрения автономного вождения. При текущих темпах автопарк Tesla может достичь этой отметки уже в этом году.
Интересно, каким будет объяснение Маска тому, что система FSD по-прежнему остается на уровне 2 по классификации автономности, несмотря на многолетние обещания полностью автономного будущего.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июля, 2022
Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии