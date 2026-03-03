  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 марта, 09:15
Рейтинг: +807
Посты: 1883

12 миллиардов километров пробега: электромобили Tesla с Full Self-Driving достигли важного этапа испытаний

Спустя более десяти лет и после накопления 12 миллиардов километров данных мечта Илона Маска о полностью автономных машинах по-прежнему остается мечтой.

# Tesla
# беспилотники
# технологии
# электромобили
Электромобиль Tesla, оснащенный Full Self-Driving / © Tesla
Электромобиль Tesla, оснащенный Full Self-Driving / © Tesla

Продвинутая система помощи водителю (ADAS) компании Tesla, известная как Full Self-Driving (FSD – Supervised), в этом году достигла важной вехи — совокупный пробег превысил 12 миллиардов километров. Это приближает компанию к прогнозу Илона Маска о том, что 15 миллиардов километров данных обучения позволят масштабно внедрить автономное вождение без необходимости постоянного контроля.

Обещание Маска создать полностью автономный электромобиль появилось более десяти лет назад. В 2013 году он заявлял, что машины Tesla достигнут автономности уровня SAE Level 5 в течение одного–трех лет. Тогда функция называлась Autopilot, однако спустя шесть лет компания перешла к названию Full Self-Driving (FSD), добавив ряд расширенных возможностей. Со временем система несколько раз меняла обозначение, и в последней версии подчеркивается, что она требует постоянного контроля со стороны водителя.

Согласно официальному сайту Tesla, система Full Self-Driving (Supervised) способна под наблюдением водителя:

  • выполнять перестроения;
  • прокладывать маршрут и следовать ему;
  • контролировать движение;
  • парковать машину.

С помощью функции Smart Summon в мобильном приложении Tesla можно вызвать электромобиль — он самостоятельно проедет по парковке и подъедет к владельцу, например, ко входу в супермаркет или здание. Компания также демонстрировала возможность автономной доставки электромобилей.

В основе FSD лежит подход Tesla к автономному вождению, основанный на использовании камер видимого спектра и упрощенных двумерных карт. Этот метод отличается от решений компаний вроде Waymo и Cruise, которые применяют лидары и трехмерные карты для повышения точности навигации.

Для достижения конечной цели — автономности уровня 5 — Tesla делает ставку на накопленный пробег электромобилей с FSD как источник данных для обучения системы.

На странице FSD на сайте Tesla отображается счетчик совокупного пробега в реальном времени. Наблюдатель за деятельностью компании Сойер Мерритт отметил в соцсети X, что пять лет назад этот показатель составлял всего девять миллиардов километров. В течение следующих лет цифра значительно выросла.

Хотя этот результат впечатляет, он также подчеркивает прежнее заявление Маска о необходимости 15 миллиардов километров для масштабного внедрения автономного вождения. При текущих темпах автопарк Tesla может достичь этой отметки уже в этом году.

Интересно, каким будет объяснение Маска тому, что система FSD по-прежнему остается на уровне 2 по классификации автономности, несмотря на многолетние обещания полностью автономного будущего.

