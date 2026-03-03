Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каком возрасте европейцы покидают родительский дом

В некоторых странах Европы молодые люди начинают самостоятельную жизнь, едва отметив двадцатилетие. В других странах принято жить с родителями до 30 лет. На инфографике показано, в каком возрасте жители Евросоюза покидают родительский дом в зависимости от страны.

Инфографика: в каком возрасте европейцы покидают родительский дом / © datapulse, voronoi

В среднем жители Европы начинают самостоятельную жизнь в 26 лет. Раньше всех покидает родительский дом скандинавская молодежь. Например, финны, датчане и шведы начинают жить самостоятельно до 22 лет.

Достаточно рано съезжают от родителей жители Эстонии, Нидерландов, Франции, Литвы и Германии. В этих странах принято начинать самостоятельную жизнь, не достигнув 25 лет.

Жители южной Европы часто уезжают от родителей после 30 лет. Это характерно, например, для испанцев и итальянцев. Также поздно начинают самостоятельную жизнь жители Сербии, Греции и Словакии. Рекордсменами оказались хорваты, которые покидают родительский дом в 31,3 года.

Позднее начало самостоятельной жизни зачастую связано с высокой безработицей среди молодежи и ростом арендной платы. Эти факторы затрудняют переход к самостоятельной жизни.