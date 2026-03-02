Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Экскаватор для Луны: стартапы Astroport и Astrolab провели испытания UTIPA
Стартапы Astroport Space Technologies и Astrolab успешно провели демонстрацию своего экскаватора UTIPA — полностью электрической машины, призванной стать краеугольным камнем лунного строительства и открыть путь к автономным строительным проектам на поверхности Луны.
Крупные производители техники, такие как Komatsu и Vermeer, уже много лет разрабатывают оборудование для лунного строительства и добычи полезных ископаемых — и причина тому гелий. Этот газ играет ключевую роль в производстве полупроводников, микрочипов, оптики и всего того, что делает возможными электромобили, автономные системы, интернет и прочие атрибуты жизни XXI века.
Проблема в том, что, несмотря на статус второго по распространенности элемента во Вселенной, на Земле гелий встречается сравнительно редко — и его запасы стремительно истощаются. В результате экономическое и политическое давление, направленное на поиск новых, надежных источников гелия где угодно за пределами Земли, лишь усиливается. Этот спрос и подстегнул новую современную космическую гонку — за добычу гелия на Луне и его доставку на Землю.
Сегодня развернулась гонка за создание техники, способной разрабатывать лунный грунт — камни и реголит — на глубине до трех метров, извлекать гелий-3 (легкий и стабильный изотоп гелия, предположительно присутствующий на Луне в значительных количествах), затем упаковывать его, обеспечивать безопасное хранение и транспортировку на Землю, где из него можно будет производить востребованную продукцию — по всем законам капиталистической экономики.
Демонстрация экскаватора Astroport стала важнейшим подтверждением концепта UTIPA — машины, специально разработанной для подготовки площадок, необходимой для обеспечения надежности и безопасности миссий на Луне.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
