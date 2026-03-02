  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
2 марта, 09:06
Рейтинг: +765
Посты: 2335

Экскаватор для Луны: стартапы Astroport и Astrolab провели испытания UTIPA

Стартапы Astroport Space Technologies и Astrolab успешно провели демонстрацию своего экскаватора UTIPA — полностью электрической машины, призванной стать краеугольным камнем лунного строительства и открыть путь к автономным строительным проектам на поверхности Луны.

# будущее
# Луна
# технологии
# транспорт
Художественное изображение применения UTIPA на Луне / © Astroport Space Technologies / Astrolab 
Художественное изображение применения UTIPA на Луне / © Astroport Space Technologies / Astrolab 

Крупные производители техники, такие как Komatsu и Vermeer, уже много лет разрабатывают оборудование для лунного строительства и добычи полезных ископаемых — и причина тому гелий. Этот газ играет ключевую роль в производстве полупроводников, микрочипов, оптики и всего того, что делает возможными электромобили, автономные системы, интернет и прочие атрибуты жизни XXI века.

Проблема в том, что, несмотря на статус второго по распространенности элемента во Вселенной, на Земле гелий встречается сравнительно редко — и его запасы стремительно истощаются. В результате экономическое и политическое давление, направленное на поиск новых, надежных источников гелия где угодно за пределами Земли, лишь усиливается. Этот спрос и подстегнул новую современную космическую гонку — за добычу гелия на Луне и его доставку на Землю.

Сегодня развернулась гонка за создание техники, способной разрабатывать лунный грунт — камни и реголит — на глубине до трех метров, извлекать гелий-3 (легкий и стабильный изотоп гелия, предположительно присутствующий на Луне в значительных количествах), затем упаковывать его, обеспечивать безопасное хранение и транспортировку на Землю, где из него можно будет производить востребованную продукцию — по всем законам капиталистической экономики.

Демонстрация экскаватора Astroport стала важнейшим подтверждением концепта UTIPA — машины, специально разработанной для подготовки площадок, необходимой для обеспечения надежности и безопасности миссий на Луне.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

  1. Астрономов озадачил необычайно яркий радиовсплеск, который длится уже более 1000 дней

    2 марта, 08:45

  2. Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке

    2 марта, 08:00

  3. Астрономы поймали красный сверхгигант WOH G64 в момент внезапного изменения температуры

    1 марта, 18:14

  4. Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

    1 марта, 13:21
Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Etf Qjdgx
3 минуты назад
О, это же ребята из Черного Зеркала, которые убивали людей по политическим заказам.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Федор Стуков
27 минут назад
Денис, нациста ты в зеркале увидишь, шавка путинская.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Colgrim Rabenau
49 минут назад
Евгений, откуда если молодого населения больше во Франции

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Colgrim Rabenau
50 минут назад
Денис, ну если ты лежишь своим уzzким миром конечно тебе не будут рады адекватные люди попробуй "американским правым" залезть

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Сарвар Ахмедов
2 часа назад
Sikrajf, согласен на всё 100%

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Михайлович Влад
2 часа назад
Евгений, не несите чушпанскую чушню

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Игорь Николаев
3 часа назад
Так вот откуда на самом деле появилась чёрная туча Лема.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Евгений Анисимов
4 часа назад
Вообще, в отрыве от рунета это не статистика, а хрень. Даже францнет посчитали >Полная русскоязычная аудитория Рунета — ближе к 140–150 млн

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Дмитрий Филимонов
5 часов назад
Просто экспериментально подтвердили то, что уже давно известно. Еще лет 40 назад была популярна шутка, что собака мечтает погибнуть, чтобы помочь

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Rinat Bagoutdinov
5 часов назад
Имя, в ГЗ МГУ пять лет безвылазно жила студентка мехмата. Была такая легенда, может и правда — технически это было возможно.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

M МА
5 часов назад
Вот что выяснили 🖕🏻ученные. Это нам в детстве бабушки говорили. Ученные у них появились

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Вася Рогов
7 часов назад
Отличная цель для Ирана, кхе-кхе 😂

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Sergey Gorovoy
7 часов назад
тоже мне - открытие Америки: кошки - не альтруисты! дайте этим мадьярам "дарвина", штоле).

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Иван Колупаев
7 часов назад
Alexander, тут скорее про решимость бомбить невзирая на возможные жертвы среди мирного населения чем о профессионализме. Ну а как и кого называть это

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Sergey Kz
8 часов назад
Имя, поставщиков чего, многое делается только там, или там по цене ниже чем в других странах. Вряд-ли они ввозят, например, текстиль, сами много

Карта зависимости стран от китайского импорта

Alexander Lipkovich
8 часов назад
Иван, оценнка профессионализма антитеррористической коалиции приветствуется, только не нужно называть их опонентами террористам, ведь полицию

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Alexander Lipkovich
8 часов назад
Александр, спроси это у тех кто тебе про детей придумал, он что то и про их мысли придумает

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Иван Колупаев
9 часов назад
Виктор, эти амеры такие шалунишки взяли и потратили $12 млрд на создание того что у них и так было 🙄 разумеется у них были наработки по этой теме но

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Анастасия Завезион
9 часов назад
Кошки не поняли в чем проблема (зачем кожаному нужна какая-то фигня). Вот и всё. Моя «неальтруистичная» кошка приходила на плач, тыкалась в лицо,

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Sergey Egorov
10 часов назад
Исключение предыдущего опыта с экспериментаторами означает, что эти люди для кошек были незначимы. Учитывая, что взрослые люди тоже нередко не

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

