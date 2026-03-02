Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экскаватор для Луны: стартапы Astroport и Astrolab провели испытания UTIPA

Стартапы Astroport Space Technologies и Astrolab успешно провели демонстрацию своего экскаватора UTIPA — полностью электрической машины, призванной стать краеугольным камнем лунного строительства и открыть путь к автономным строительным проектам на поверхности Луны.

Художественное изображение применения UTIPA на Луне / © Astroport Space Technologies / Astrolab

Крупные производители техники, такие как Komatsu и Vermeer, уже много лет разрабатывают оборудование для лунного строительства и добычи полезных ископаемых — и причина тому гелий. Этот газ играет ключевую роль в производстве полупроводников, микрочипов, оптики и всего того, что делает возможными электромобили, автономные системы, интернет и прочие атрибуты жизни XXI века.

Проблема в том, что, несмотря на статус второго по распространенности элемента во Вселенной, на Земле гелий встречается сравнительно редко — и его запасы стремительно истощаются. В результате экономическое и политическое давление, направленное на поиск новых, надежных источников гелия где угодно за пределами Земли, лишь усиливается. Этот спрос и подстегнул новую современную космическую гонку — за добычу гелия на Луне и его доставку на Землю.

Сегодня развернулась гонка за создание техники, способной разрабатывать лунный грунт — камни и реголит — на глубине до трех метров, извлекать гелий-3 (легкий и стабильный изотоп гелия, предположительно присутствующий на Луне в значительных количествах), затем упаковывать его, обеспечивать безопасное хранение и транспортировку на Землю, где из него можно будет производить востребованную продукцию — по всем законам капиталистической экономики.

Демонстрация экскаватора Astroport стала важнейшим подтверждением концепта UTIPA — машины, специально разработанной для подготовки площадок, необходимой для обеспечения надежности и безопасности миссий на Луне.