Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 февраля, 21:46
В Панаме раскопали тысячелетнюю элитную гробницу с золотыми украшениями

В Панаме археологи раскопали гробницу возрастом более 1000 лет. Находка проливает свет на то, как формировались власть, ритуальная жизнь и социальная организация доиспанских обществ Центральной Америки.

В Панаме раскопали тысячелетнюю элитную гробницу с золотыми украшениями / © The Ministry of Culture of Panama

Захоронение, которое назвали «Гробница 3», находится на археологическом объекте Эль-Кано в провинции Кокле. Раскопку подтвердило Министерство культуры Панамы. Внутри захоронения обнаружили несколько человеческих останков, захороненных вместе с изысканными золотыми украшениями и керамикой.  

«Гробницу 3» впервые нашли в 2009 году, но раскопать полностью ее смогли лишь в этом сезоне. В результате исследователи обнаружили сложное захоронение: главный похороненный человек сопровождался несколькими другими людьми. По словам экспертов, находка датируется 800-1000 годами нашей эры. 

Центральный человек в захоронении лежал в окружении ритуальных предметов. По словам исследователей, он, вероятно, имел наивысший социальный статус. Среди предметов археологи идентифицировали золотые нагрудные украшения, серьги и браслеты. Некоторые предметы украшены изображениями летучих мышей и крокодилов. Эти мотивы характерны для местных художественных традиций. 

В Панаме раскопали тысячелетнюю элитную гробницу с золотыми украшениями / © The Ministry of Culture of Panama

«Гробница 3» предоставила важные доказательства, позволяющие пересмотреть теоретические модели возникновения и укрепления сложных вождеств на Панамском перешейке. Масштаб и богатство захоронения указывают, что в регионе существовали централизованные политические структуры, способные мобилизовать рабочую силу, организовывать сложные церемонии и поддерживать обширные обменные сети.

Размещение тел и предметов свидетельствует о развитой системе верований. По словам экспертов, в этих обществах смерть рассматривалась, как переход в иной мир, где социальный статус сохранял свое значение.

Обилие и качество погребальных даров в «Гробнице 3» подтверждают, что Эль-Кано имел связи с другими сообществами региона. Сейчас на археологическом объекте обнаружили минимум девять подобных гробниц. Однако последняя находка дала новые данные, позволяющие понять, как формировалась в регионе власть, ритуальные практики и сети обмена товарами.

