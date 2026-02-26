Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Панаме раскопали тысячелетнюю элитную гробницу с золотыми украшениями
В Панаме археологи раскопали гробницу возрастом более 1000 лет. Находка проливает свет на то, как формировались власть, ритуальная жизнь и социальная организация доиспанских обществ Центральной Америки.
Захоронение, которое назвали «Гробница 3», находится на археологическом объекте Эль-Кано в провинции Кокле. Раскопку подтвердило Министерство культуры Панамы. Внутри захоронения обнаружили несколько человеческих останков, захороненных вместе с изысканными золотыми украшениями и керамикой.
«Гробницу 3» впервые нашли в 2009 году, но раскопать полностью ее смогли лишь в этом сезоне. В результате исследователи обнаружили сложное захоронение: главный похороненный человек сопровождался несколькими другими людьми. По словам экспертов, находка датируется 800-1000 годами нашей эры.
Центральный человек в захоронении лежал в окружении ритуальных предметов. По словам исследователей, он, вероятно, имел наивысший социальный статус. Среди предметов археологи идентифицировали золотые нагрудные украшения, серьги и браслеты. Некоторые предметы украшены изображениями летучих мышей и крокодилов. Эти мотивы характерны для местных художественных традиций.
«Гробница 3» предоставила важные доказательства, позволяющие пересмотреть теоретические модели возникновения и укрепления сложных вождеств на Панамском перешейке. Масштаб и богатство захоронения указывают, что в регионе существовали централизованные политические структуры, способные мобилизовать рабочую силу, организовывать сложные церемонии и поддерживать обширные обменные сети.
Размещение тел и предметов свидетельствует о развитой системе верований. По словам экспертов, в этих обществах смерть рассматривалась, как переход в иной мир, где социальный статус сохранял свое значение.
Обилие и качество погребальных даров в «Гробнице 3» подтверждают, что Эль-Кано имел связи с другими сообществами региона. Сейчас на археологическом объекте обнаружили минимум девять подобных гробниц. Однако последняя находка дала новые данные, позволяющие понять, как формировалась в регионе власть, ритуальные практики и сети обмена товарами.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Современный ритм жизни диктует новые правила, повышая спрос на быстрые и доступные решения. В погоне за экономией времени люди все чаще отдают предпочтение готовой еде, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, речь идет не только о привычных гамбургерах, наггетсах и картофеле фри, но и обо всех видах готовой еды, требующей минимальных усилий перед употреблением: полуфабрикаты, снеки, чипсы, лапша быстрого приготовления и даже консервы. Основная угроза заключается именно в составе этих продуктов, который зачастую скрывается от потребителей.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
15 Февраля, 2020
Подводные авианосцы: неоправдавшиеся надежды
4 Июля, 2014
Как работают солнечные батареи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии