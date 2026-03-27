Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В десятках популярных наушников обнаружили вредные химические вещества

Исследователи протестировали наушники и гарнитуры популярных брендов. В большинстве из них они обнаружили токсичные вещества, которые ранее связывали с развитием рака и другими нарушениями.

Наушники беспроводные полноразмерные производства BOSE, модель QuietComfort 35 / © Carsonjp21, Wikipedia

Как сообщает The Guardian, проект TOX-Free протестировал 81 пару наушников популярных брендов, в том числе Bose, Panasonic, Samsung и Sennheiser. Гаджеты продавались на платформах Shein и Temu, а также в розничных магазинах Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Австрии.

В 98% образцов исследователи обнаружили бисфенол А. Более чем в трех четвертях случаев в наушниках содержался его заменитель — бисфенол S.

Эти вещества используются для придания пластику прочности. Как показали предыдущие исследования, они имитируют действие эстрогена в организме. Это потенциально может приводить к развитию рака, преждевременному половому созреванию у девочек и гормональным нарушениям у мужчин.

Обнаруженные вещества находятся в твердом состоянии, но авторы исследования полагают, что они способны проникать через кожу вместе с потом, особенно во время физической активности.

Продукция Apple в исследовании не упоминается. Однако бисфенол входит в перечень веществ, использование которых компания контролирует.

Исследователи выявили в гаджетах незначительные количества фталатов, способных влиять на фертильность, а также хлорированных парафинов, которые могут повреждать почки. Кроме того, в наушниках нашли потенциально опасные бромированные и органофосфатные антипирены.

TOX-Free сосредоточил внимание на наушниках, поскольку они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Люди зачастую носят их в течение длительного времени. Кратковременное воздействие бисфенола А и бисфенола S не считается опасным. Однако длительный контакт может принести вред, особенно подросткам.