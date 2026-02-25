Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Honor представит своего первого человекоподобного робота

Шэньчжэньский производитель мобильных устройств объявил, что представит своего первого в истории робота-гуманоида 1 марта, накануне Mobile World Congress (MWC) 2026.

Человекоподобный робот Honor / © Honor

Компания поделилась первым взглядом на новинку в 39-секундном видео, намекая на выход за пределы мобильной индустрии и начало работы с физическим ИИ-оборудованием. MWC известен как крупнейшая ежегодная конференция по мобильной связи и технологиям. В среднем на мероприятии присутствует более 90 000 участников, а в этом году конференция пройдет в Барселоне с 2 по 5 марта 2026 года.

Кадры показывают матово-черного робота с камерой на голове. Компания пока не раскрывает технические характеристики, названия или стоимость. Ожидается, что робот выйдет на сцену вместе с Honor Robot Phone — вдвоем они составят единую ИИ-экосистему.

Продукт предназначен для использования в торговле и бытовом обслуживании, включая доставку предметов и предоставление компании в домашних условиях.

Рынок человекоподобных роботов отличается высокой конкуренцией: такие компании, как Figure, Tesla, Boston Dynamics, Unitree Robotics и многие другие создают гуманоидов для различных сфер жизни.

Исследования Omdia показывают, что рынок гуманоидных роботов в 2025 году вырос на 500 % по доходам. В мире было отгружено около 13 000 единиц, большинство которых пришлось на китайских производителей.