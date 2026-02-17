  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
17 февраля, 08:44
Новое исследование поддержало размещение приемников космической солнечной энергии на морских ветропарках

Великобритания делает амбициозный шаг к внедрению космической солнечной энергетики: новое исследование показало, что орбитальные солнечные станции могут напрямую поставлять электроэнергию в национальную сеть и способствовать достижению климатической нейтральности.

Спутник / © Loughborough University
Спутник / © Loughborough University

Отчет, подготовленный компанией Frazer-Nash Consultancy — специалистом в области системной инженерии и технологий, — был опубликован в феврале 2026 года. В нем оценивается реализуемость демонстрационных проектов космической солнечной энергетики (SBSP) малого масштаба.

Документ, представленный Министерством энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, предлагает размещать спутниковые приемники — так называемые ректенны (выпрямляющая антенна) — на территориях действующих морских ветропарков. Это позволит использовать уже существующие сетевые подключения этих объектов.

Ректенны будут принимать микроволновое излучение, передаваемое со спутников на геостационарной орбите, и преобразовывать его непосредственно в электроэнергию, готовую к подаче в энергосистему.

Космическая солнечная энергетика (SBSP) предполагает сбор солнечной энергии на орбите с помощью спутников и ее передачу на Землю. Среди преимуществ — более высокий уровень генерации без атмосферных потерь, практически непрерывное освещение Солнцем и оптимальная ориентация панелей.

Космос представляет собой исключительную среду для сбора солнечной энергии. Более того, орбитальная электростанция способна вырабатывать до 13 раз больше энергии, чем аналогичная установка на поверхности Земли.

SBSP может решить проблему прерывистости генерации — с ней до сих пор сталкиваются даже быстро развивающиеся британские ветровая и солнечная отрасли. Согласно исследованию, одна космическая солнечная платформа способна производить до двух миллионов киловатт электроэнергии. Это сопоставимо с мощностью крупного традиционного ядерного реактора, который обеспечивает стабильную круглосуточную подачу энергии. Технология способна функционировать при любых погодных условиях.

Наземная ректенна преобразует микроволновый сигнал обратно в электричество и подает его в высоковольтную инфраструктуру. При этом морские ветропарки уже оснащены подстанциями и экспортными кабелями, что делает их естественными точками подключения для орбитальных энергетических систем.

Согласно отчету, несмотря на высокие первоначальные затраты, целевые инвестиции и государственная поддержка уже сегодня могут позволить космической солнечной энергетике малого масштаба к 2040 году стать конкурентоспособной по стоимости по сравнению с другими источниками энергии.

