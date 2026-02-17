Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай испытал одну из мощных в мире группировок ИИ-спутников для орбитальных вычислений
Китай продвинулся в реализации своего концепта космических вычислений, протестировав спутниковую сеть, которая развернула на орбите 10 моделей искусственного интеллекта и продемонстрировала возможности межспутниковой связи.
Экспериментальная орбитальная вычислительная сеть разработана лабораторией Zhejiang Lab в сотрудничестве с международными партнерами. В ее основе — проект «Созвездие вычислений «Три тела» (Three-Body Computing Constellation): планируемая группировка из более чем 1000 спутников, предназначенная для обеспечения крупномасштабных вычислительных мощностей непосредственно в космосе.
Первые 12 аппаратов вывели на орбиту в мае 2025 года, что ознаменовало начало программы летных испытаний, продолжающейся уже почти девять месяцев.
За это время специалисты подтвердили работоспособность ключевых функций: межспутниковые каналы связи, распределенные вычисления внутри группировки, развертывание ИИ-моделей на орбите и эксплуатацию научной аппаратуры.
Среди полезной нагрузки — две крупные космические ИИ-системы: модель дистанционного зондирования с восьмью миллиардами параметров и астрономическая модель временных рядов также с восьмью миллиардами параметров. Они относятся к числу самых мощных ИИ-моделей, действующих сегодня в космосе.
В ноябре 2025 года модель дистанционного зондирования использовали для обследования инфраструктуры на площади 189 квадратных километров на северо-западе Китая. Система автоматически выявляла объекты — например, стадионы и мосты — даже под плотным снежным покровом.
Для задач астрофизики два спутника оснащены детекторами поляризации космического рентгеновского излучения, работающими совместно с бортовой ИИ-моделью, которая классифицирует гамма-всплески в реальном времени. Точность достигает 99%, при этом существенно сокращается объем данных, передаваемых на Землю и обрабатываемых наземными центрами.
Команда также продемонстрировала работу межспутниковых линий связи между шестью аппаратами группировки — важнейший этап на пути к созданию полноценной орбитальной вычислительной сети, способной маршрутизировать и обмениваться данными прямо в космосе.
По данным Zhejiang Lab, после развертывания всей группировки из более чем 1000 спутников система сможет обеспечить суммарную производительность порядка 100 квинтиллионов операций в секунду.
Такая архитектура позволит обрабатывать часть данных непосредственно на орбите и передавать конечным пользователям почти в реальном времени, снижая задержки и уменьшая нагрузку на наземные дата-центры и каналы связи.
Исследователь лаборатории Zhejiang Lab Ли Чао отметил, что концепт вычислительного созвездия указывает на будущее, в котором спутники берут на себя все большую долю обработки данных. Это откроет новые возможности для исследований дальнего космоса, управления «умными» городами и масштабного мониторинга природных ресурсов.
