Планета под названием TrES-2b поглощает до 99,9% падающего на нее света
Планета TrES-2b — один из самых темных объектов, когда-либо обнаруженных во Вселенной. Она поглащает до 99,9% света, попадающего на нее.
TrES-2b — газовый гигант размером с Юпитер. Планета расположена в созвездии Дракона на расстоянии около 750 световых лет от нас. Она отражает менее 1% звездного света, попадающего на нее. Для сравнения уголь и черная акриловая краска поглощают около 95% света.
Однако TrES-2b нельзя назвать полностью невидимой. Планета вращается всего в 4,8 миллиона километров от своей звезды. В результате TrES-2b излучает слабое, красноватое свечение, словно тлеющий уголек в темноте.
По мнению исследователей, из-за экстремальной жары на планете не могут образоваться отражающие аммиачные облака. Вероятно, атмосфера планеты содержит светопоглощающие вещества.
Ученые не могут полностью объяснить необычную темноту TrES-2b. Вероятно, существует химическое вещество, которое исследователи не учли в базовых моделях.
