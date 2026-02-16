Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На какой год пришелся пик численности стран Европы

В большинстве стран Европы рождаемость находится ниже уровня воспроизводства — менее 2,1 ребенка на одну женщину. Однако в некоторых государствах численность населения продолжает увеличиваться. Это происходит в том числе благодаря миграции и росту продолжительности жизни.

Численность населения продолжает расти преимущественно в странах Западной и Северной Европы, например, во Франции, Швейцарии, Швеции, Норвегии и Дании. Авторы инфографики также выделили зеленым Ирландию. Однако стоит отметить, что до голода 1840-х годов население там было еще большим, но это было до независимости страны.

В ряде стран пик численности населения пришелся на 2020-е годы, например, в Германии, Финляндии, Австрии и Испании. По прогнозам, в этих странах в дальнейшем население начнет сокращаться. В Греции, Португалии и Италии больше всего жителей проживали в 2010-х годах.

В большинстве стран Восточной Европы и Балкан численность населения начала уменьшаться до 2020 года. Эта тенденция затронула в том числе Эстонию, Латвию, Румынию, Хорватию и Россию. В России пик численности пришелся на 1991 год, когда в стране проживали более 149,4 миллиона человек.