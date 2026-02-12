Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлены планы строительства первого за 100 лет нового города в Австралии
Американское архитектурное бюро SOM и австралийская студия Hassell представили проект Bradfield City — нового города площадью 114 гектаров в западной части Сиднея. В его состав войдут 10 000 жилых домов, университетский кампус и парк площадью два гектара.
Город планируется разместить рядом с недавно завершенным международным аэропортом Western Sydney International. Согласно мастер-плану, Bradfield City расположится примерно в 50 километрах к западу от центрального делового района Сиднея и задуман как «новое городское сердце Сиднея».
Проект является одним из крупнейших градостроительных начинаний в Австралии и, после завершения, станет первым крупным городом, построенным в стране более чем за столетие.
Ключевые элементы развития включают строительство 10 000 новых домов, создание парковой зоны Green Loop протяженностью 2,2 километра, двухгектарного Центрального парка и четырех крупных общественных центров.
В центре проекта находится участок First Land Release, также известный как Superlot 1, площадью 5,7 гектара, который в SOM называют «гражданским сердцем» будущего города. Этот район станет первым этапом реализации и включит 1 400 жилых единиц, университетский кампус, офисные пространства, торговые объекты, гостиницу и общественные пространства.
Визуализации первого этапа показывают серию высотных зданий, выстроенных вдоль озелененных улиц и окруженных обширными зелеными зонами. Дополнением к общественным пространствам станет деревянный павильон с переплетающейся несущей конструкцией и плетеным навесом, под которым разместится общественная площадка для встреч.
Разработкой Bradfield City занимается девелопер Plenary при поддержке государственного финансирования Австралии. Первый этап строительства планируется реализовать в течение ближайших пяти лет.
