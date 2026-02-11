«Хаббл» получил лучшее изображение финального акта жизни звезды в Туманности Яйцо

Самое новое изображение Туманности Яйцо или CRL 2688, полученное телескопом «Хаббл», дает поистине величественный и беспрецедентно детальный вид этого объекта благодаря объединению свежих наблюдений с ранее сделанными снимками. В результате перед нами — завораживающая картина света, прорезающего плотные облака космической пыли.

«Хаббл» получил лучшее изображение финального акта жизни звезды в Туманности Яйцо / © ESA / Hubble & NASA, B. Balick (University of Washington)

Центральная звезда скрыта глубоко внутри туманности, окутанная толстой оболочкой газа и пыли, через которую проходит лишь ничтожная доля света. Этот свет сжимается в два узких луча, расходящихся в противоположные стороны и высвечивающих стремительно движущиеся облака вещества, выбрасываемого звездой. Эти облака светятся оранжевым в инфракрасном диапазоне, придавая изображению насыщенные оттенки. Здесь же можно заметить более быстрые потоки нагретого молекулярного водорода, ярко сияющего в инфракрасном свете и добавляющего сцене глубину и динамику.

За последние пять тысяч лет звезда сбрасывала свои внешние слои, формируя крупные концентрические кольца газа. Они состоят из множества тонких дуг, которые накапливались каждые несколько сотен лет. Сегодня эти кольца отражают свет звезды, напоминая рябь на поверхности воды. Пыль, образовавшаяся в результате этих выбросов, и сформировала туманность, оправдывающую свое название: плотное ядро похоже на желток яйца, окруженный более темными и пыльными оболочками.

Однако это состояние временно и продлится всего несколько тысяч лет. Звезда исчерпала запасы водорода и гелия, остатки ее внешних оболочек продолжают рассеиваться в пространстве, а центральная область становится все горячее. Со временем это ядро заставит окружающий газ светиться — подобно тому, что мы наблюдаем в Туманности Улитка или Туманности Бабочка.

Впервые «Хаббл» наблюдал Туманность Яйцо в 1997 году, когда удалось обнаружить скрытый источник света. В 2003 году астрономы получили полное изображение волнообразных колец вокруг туманности, а в 2012-м — еще более детальный взгляд на центральное облако и потоки вещества. Современный снимок объединяет все эти данные с новыми кадрами, обеспечивая самое четкое и подробное изображение Туманности Яйцо на сегодняшний день.