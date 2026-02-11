Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Хаббл» получил лучшее изображение финального акта жизни звезды в Туманности Яйцо
Самое новое изображение Туманности Яйцо или CRL 2688, полученное телескопом «Хаббл», дает поистине величественный и беспрецедентно детальный вид этого объекта благодаря объединению свежих наблюдений с ранее сделанными снимками. В результате перед нами — завораживающая картина света, прорезающего плотные облака космической пыли.
Центральная звезда скрыта глубоко внутри туманности, окутанная толстой оболочкой газа и пыли, через которую проходит лишь ничтожная доля света. Этот свет сжимается в два узких луча, расходящихся в противоположные стороны и высвечивающих стремительно движущиеся облака вещества, выбрасываемого звездой. Эти облака светятся оранжевым в инфракрасном диапазоне, придавая изображению насыщенные оттенки. Здесь же можно заметить более быстрые потоки нагретого молекулярного водорода, ярко сияющего в инфракрасном свете и добавляющего сцене глубину и динамику.
За последние пять тысяч лет звезда сбрасывала свои внешние слои, формируя крупные концентрические кольца газа. Они состоят из множества тонких дуг, которые накапливались каждые несколько сотен лет. Сегодня эти кольца отражают свет звезды, напоминая рябь на поверхности воды. Пыль, образовавшаяся в результате этих выбросов, и сформировала туманность, оправдывающую свое название: плотное ядро похоже на желток яйца, окруженный более темными и пыльными оболочками.
Однако это состояние временно и продлится всего несколько тысяч лет. Звезда исчерпала запасы водорода и гелия, остатки ее внешних оболочек продолжают рассеиваться в пространстве, а центральная область становится все горячее. Со временем это ядро заставит окружающий газ светиться — подобно тому, что мы наблюдаем в Туманности Улитка или Туманности Бабочка.
Впервые «Хаббл» наблюдал Туманность Яйцо в 1997 году, когда удалось обнаружить скрытый источник света. В 2003 году астрономы получили полное изображение волнообразных колец вокруг туманности, а в 2012-м — еще более детальный взгляд на центральное облако и потоки вещества. Современный снимок объединяет все эти данные с новыми кадрами, обеспечивая самое четкое и подробное изображение Туманности Яйцо на сегодняшний день.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
