Tesla раскрыла финальные характеристики Semi с двумя версиями накануне начала поставок клиентам

Tesla без лишнего шума обновила официальный сайт, посвященный грузовику Semi, опубликовав окончательные технические характеристики серийной версии своего полностью электрического тягача. В преддверии начала поставок клиентам компания подтвердила наличие двух комплектаций — Standard Range и Long Range.

Semi / © Tesla

Обновление спецификаций последовало за презентацией обновленного Tesla Semi на собрании акционеров в прошлом году. Тогда компания показала переработанное шасси, новые фары и улучшенную аэродинамику. Запуск серийного производства был перенесен на 2026 год, поскольку Tesla продолжала монтаж оборудования на своем заводе в Неваде (США). В апреле прошлого года компания сообщила, что предприятие должно выйти на массовое производство в первой половине 2026 года.

Согласно обновленной информации на сайте Tesla, серийный грузовик будет предлагаться со следующими параметрами. Standard Range:

• запас хода до 520 километров при полной разрешенной массе автопоезда 37 тонн;

• энергопотребление — 1,7 киловатт-часа на милю (1,6 километра);

• три независимых электродвигателя на задних осях;

• мощность привода — 800 киловатт;

• зарядка до 60% за 30 минут.

Long Range:

• запас хода до 800 километров;

• энергопотребление — 1,7 киловатт-часа на милю (1,6 километра);

• три независимых электродвигателя на задних осях;

• мощность привода — 800 киловатт;

• зарядка до 60% за 30 минут.

Tesla подчеркнула, что обе версии «спроектированы с прицелом на автономность», что указывает на намерение компании в перспективе задействовать Semi в собственной автономной грузовой сети — тему, которую ранее Tesla предпочитала не поднимать в контексте своего тягача.

Показатель эффективности в 1,7 киловатт-часа на милю соответствует данным, которые Илон Маск подтверждал еще в 2022 году. Из них следует, что версия с запасом хода 800 километров оснащена аккумулятором емкостью примерно 900 киловатт-часов.